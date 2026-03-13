«Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;»- Ποιος βρίσκεται πίσω από το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου

Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία

Η πορεία της Κατερίνα Λιόλιου τα τελευταία χρόνια συνδέεται στενά με έναν δημιουργό που αρχίζει να ξεχωρίζει έντονα στον χώρο της ελληνικής ποπ και λαϊκής μουσικής. Πρόκειται για τον Γιάννη Φακίνο, του οποίου οι συνθέσεις βρίσκονται πίσω από αρκετά τραγούδια που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία σε ψηφιακές πλατφόρμες, στο ραδιόφωνο αλλά και στα social media, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δισκογραφική πορεία της τραγουδίστριας. Τα τελευταία χρόνια, ο Γιάννης Φακίνος διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, ενώ πολλά από τα τραγούδια που υπογράφει καταφέρνουν να ξεχωρίζουν και να γίνονται αμέσως viral. Η σχέση του με τη μουσική ξεκίνησε από μικρή ηλικία. Με καταγωγή από τη Σαλαμίνα και τη Νάξο, άρχισε να πειραματίζεται με διάφορα μουσικά όργανα, περνώντας από την κιθάρα και τα πλήκτρα στο μπάσο. Στη συνέχεια, ακολούθησε σπουδές στην Τεχνολογία Ήχου και Μουσικών Οργάνων στην Κεφαλονιά, εμπλουτίζοντας τη μουσική του κατάρτιση και αποκτώντας βαθύτερη επαφή με την παραγωγή και τη σύνθεση.

Τα πρώτα του βήματα έγιναν μέσα από διασκευές γνωστών τραγουδιών, οι οποίες του έδωσαν την ευκαιρία να παρουσιάσει τη φωνή και το προσωπικό του ύφος. Στο ευρύτερο κοινό έγινε γνωστός και μέσα από τη συμμετοχή του στο «The Voice». Με τα χρόνια άρχισε να στρέφεται περισσότερο στη δημιουργία τραγουδιών για άλλους καλλιτέχνες. Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται συνεργασίες με ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως ο Διονύσης Σχοινάς και ο Ηλίας Βρεττός, ωστόσο η συνεργασία του με την Κατερίνα Λιόλιου είναι αυτή που έχει ξεχωρίσει περισσότερο.

Ο Γιάννης Φακίνος έχει υπογράψει τη μουσική σε αρκετά τραγούδια της τραγουδίστριας που κυκλοφορούν από την Panik Platinum και έχουν καταγράψει σημαντική επιτυχία. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Λογαριασμός», αλλά και κομμάτια όπως τα «Σου Έλειψα Ή Όχι», «Για Την Επόμενη», «Το ’Βαλε», «Φερ’ Την Μου Να Την Γνωρίσω», «Γκρεμίστε» και «Τα Φιλιά Μου», τα οποία έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό.

Η συνεργασία τους δεν περιορίστηκε μόνο στη σύνθεση τραγουδιών. Οι δύο καλλιτέχνες ένωσαν και τις φωνές τους στο τραγούδι «Με ’Γειά Σου», ένα ντουέτο που κυκλοφόρησε περίπου πριν από έναν χρόνο και γνώρισε μεγάλη διάδοση στα ψηφιακά μέσα και ιδιαίτερα στο TikTok.