Τα μηνύματα πίσω από το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto

Μικρή λεπτομέρεια, οι κόκκινες καρδιές γίνονται πολύχρωμες στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μιας και πρόκειται για έναν queer τραγουδιστή.

Το βιντεοκλίπ ανοίγει με εικόνες που παραπέμπουν άμεσα στην ελληνική ταυτότητα. Το γαλανόλευκο σκηνικό μιας εκκλησίας σε νησιωτικό τοπίο θυμίζει Ελλάδα με τον Ακύλα να ξεκινάει ως anime το παιχνίδι του.

Τα 3 λεπτά του τραγουδιού είναι ντυμένα με συμβολικές εικόνες, διαδοχικές αναφορές στην ελληνική ταυτότητα, την προσωπική διαδρομή του τραγουδιστή αλλά και τη σύγχρονη κοινωνία.

Γεμάτο με μηνύματα είναι το βιντεοκλίπ του Akyla για το Ferto που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision .

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σκηνή με τη βασιλόπιτα, μία αναφορά στο έθιμο της Πρωτοχρονιάς που ίσως να συνδέεται με την καλοτυχία, και πως το «Ferto» ίσως να ήταν το χρυσό φλουρί του Ακύλα και φέτος να είναι η χρονιά της Ελλάδας.

Οι εικόνες συνεχίζονται με πλάνα από αρχαίες κολόνες, μια σαφή αναφορά στην ιστορική κληρονομιά και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Η παρουσία αυτών των στοιχείων ίσως να συνδέει το σύγχρονο αφήγημα του τραγουδιού με την ιστορική συνέχεια της χώρας.

Όμως οι συμβολισμοί δεν σταματούν εδώ, μιας και ο Ακύλας είναι αγκαλιά με έναν σκύλο όταν φαίνεται σαν βασιλιάς. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό με αυτή τη σκηνή είναι στο τέλος ο «αχόρταγος» βασιλιάς πεθαίνει. Μία εικόνα που μπορεί να ερμηνευθεί ως μετάβαση από μια εποχή σε μια άλλη ή ως συμβολισμός της φθοράς της εξουσίας.

Ιδιαίτερη θέση στο βίντεο έχει και η σκηνή στο Μοναστηράκι, όπου ένας μουσικός του δρόμου συγκεντρώνει γύρω του ένα πολυπολιτισμικό κοινό.

Στο πλάνο εμφανίζονται άνθρωποι διαφορετικών ταυτοτήτων και κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και ένα ομόφυλο ζευγάρι, ενώ το πλήθος χειροκροτεί τον καλλιτέχνη.

Η εικόνα αυτή λειτουργεί ως αναφορά στη διαφορετικότητα και τη συνύπαρξη αλλά είναι και μία μικρή προσωπική αναφορά στον ίδιο τον Ακύλα που υπήρξε μουσικός του δρόμου.

Στο δεύτερο μέρος του βίντεο εμφανίζεται μια σκηνή που θυμίζει videogame, με το ΟΑΚΑ να μετατρέπεται σε ψηφιακό περιβάλλον όπου εμφανίζεται η ένδειξη «game over». Για να συνεχιστεί το παιχνίδι, απαιτείται το «start», μία μεταφορά που θα μπορούσε να παραπέμπει ως ένα κάλεσμα στο κοινό να ψηφίσει (σ.σ. να πατήσει το start) για να γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου στην Ελλάδα και το ΟΑΚΑ.

Στο αφήγημα εντάσσονται επίσης προσωπικές και συναισθηματικές εικόνες, όπως ένα παιδικό αρκουδάκι, μιας και οι θαυμαστές του Ακύλα τον αποκαλούν «αρκουδάκι».

Σε μια σκηνή ο πρωταγωνιστής εμφανίζεται μόνος στο σκοτάδι να τραγουδάει για τη μητέρα του, σε μία φορτισμένη εικόνα χωρίς χρώματα.

Το βιντεοκλίπ ολοκληρώνεται με τη μετάβαση του πρωταγωνιστή στη Βιέννη και στη σκηνή της Eurovision, όπου ερμηνεύει το Ferto ενώ το κοινό παραληρεί.

Δύο μπόνους σημεία που ξεχωρίζουν στο videoclip είναι τα ρούχα του Ακύλα αλλά και το «Game Over».

Στο τμήμα του βίντεο που παρουσιάζεται σε μορφή anime εμφανίζεται με συγκεκριμένα ρούχα, τα οποία παραμένουν ίδια και όταν εμφανίζεται ξανά σε πραγματικό περιβάλλον.

Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως οπτική συνέχεια ανάμεσα στον φανταστικό και τον πραγματικό κόσμο του αφηγήματος, ενισχύοντας την ιδέα ότι η ιστορία του χαρακτήρα εξελίσσεται παράλληλα σε δύο επίπεδα.

Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ακύλας συνέχεια χάνει και εμφανίζεται το «Game Over». Ωστόσο, δεν πτοείται και συνεχίζει να παίζει και να περνάει πίστες.

Κάτι που συμβολίζει και την πορεία του Ακύλα που όπως έχει δηλώσει έχει βιώσει πολλές απογοητεύσεις και αποτυχίες όμως δεν το έβαλε ποτέ κάτω!

