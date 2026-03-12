Μιχάλης Αεράκης: Εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό

Για την βαθιά του πίστη και για το πως επιδιώκει να εξετάζει κάθε φορά την πρόθεση, παρά την ίδια την πράξη, μίλησε ο Μιχάλης Αεράκης.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στο «Στούντιο 4», το απόγευμα της Πέμπτης (12.03.2026), όπου και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Ανάμεσα σε άλλα, ο Μιχάλης Αεράκης αναφέρθηκε στην βαθιά του πίστη και σύνδεση που νιώθει με τον Θεό καθώς και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να εξετάζει την πρόθεση κάθε συνανθρώπου του.

«Ένα δυο ευκαιρίες σου δίνονται στη ζωή και πρέπει να ‘σαι καλός άνθρωπος. Να δίνεις τη δυνατότητα και την ευκαιρία στον άλλον, που σε πίκρανε ή σε ενόχλησε, να τον συγχωρέσεις. Να εξετάζεις δηλαδή την πρόθεση, αν ήθελε να το κάνει αυτό ή έγινε όπως έγινε», εξομολογήθηκε, αρχικά, ο γνωστός πρωταγωνιστής.

«Δεν κλονίστηκε ποτέ η πίστη μου, όχι. Το χω πει πολλές φορές και το ‘χω πει και δημοσίως, εγώ έχω μια απευθείας συνομιλία με τον ίδιο τον Θεό. Ακούγεται ψεύτικο και ίσως αυτός που μας ακούει τώρα να λέει “τι λέει ο μπιπ;”, δεν βαριέσαι. Όταν βρεθώ σε δύσκολες στιγμές, θα ξανοίξω πάνω και τον βλέπω», δήλωσε ακόμα ο Μιχάλης Αεράκης.

«Έχω το σχήμα του προσώπου του και του λέω “ζορίζομαι, τι να κάνω;”. Μου κλείνει το μάτι και μου λέει “προχώρα, εδώ είμαι γω”. Έτσι και προχωρώ. Με σπρώχνει και μου δίνει δύναμη», συμπλήρωσε, επίσης, ο Μιχάλης Αεράκης στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.