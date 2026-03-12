Γιώργος Μαρίνος: Το Σάββατο 14 Μαρτίου η κηδεία του σόουμαν

Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης στα 87 του, μετά από επιτυχίες δεκαετιών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν δύσκολα. Ζούσε σε γηροκομείο και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση τους τελευταίους μήνες. Ο ίδιος έκανε παρέες και όσο το επέτρεπαν οι δυνάμεις του, φρόντιζε να τους διασκεδάζει.

Η Σοφία Κάνα, διευθύντρια στο γηροκομείο που ζούσε ο Γιώργος Μαρίνος, ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha: «Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσαμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού».

«Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες» συμπλήρωσε. «Ήταν 87 χρονών… τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20. Τραγουδήσαμε, γελάσαμε, χορέψαμε. Περάσαμε καλά. Τραγουδούσε καθημερινά. Είχαμε ένα πάρτι καθημερινά» κατέληξε η διευθύντρια του γηροκομείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day», η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου θα τελεστεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 12:00 στο κοιμητήριο της Βούλας.