Κατερίνα Διδασκάλου: «Το 2023 άρχισα να ξυπνάω με πανικούς κάθε βράδυ- Κοιμόμουν 2-3 ώρες την ημέρα»

Η Κατερίνα Διδασκάλου περιέγραψε τον θεατρικό εφιάλτη που εμφανίζεται στα όνειρά της. Ακόμα, μίλησε για το 2023 και το γεγονός πως εκείνη την εποχή «κάηκα λίγο από την πολλή δουλειά», εξηγώντας το πώς το βίωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, στην Σταματίνα Τσιμτσιλή η Κατερίνα Διδασκάλου εξομολογήθηκε πως: «Έχουν αρχίσει και οι θεατρικοί εφιάλτες. Υπάρχει ένας εφιάλτης πολύ συγκεκριμένος, που τον βλέπω στα αγγλικά. Είμαι σε ένα μεγάλο διάδρομο, τρέχω με ένα φόρεμα εποχής για να βγω, πλησιάζει η ατάκα, αλλά εγώ δεν ξέρω τι θα πω όταν βγω.

Στο όνειρο είμαι αλλόφρων, γυρίζω δεξιά-αριστερά και ζητάω να μου φέρουν το κείμενό μου. Μου φέρνει κάποιος το κείμενο και είναι άσπρες οι σελίδες. Ξυπνάω και λέω “τι ωραία που ήταν ψέματα”».

«Άρχισα να ξυπνάω με πανικούς»

Σε άλλο σημείο, η επιτυχημένη ηθοποιός ανέφερε ότι: «Το 2023 δεν είπα ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ, αλλά νομίζω ότι κάηκα λίγο από την πολλή δουλειά. Άρχισα να ξυπνάω με πανικούς κάθε βράδυ, αλλά το ξεπέρασα μόνο με φυσικές μεθόδους και μιλώντας πολύ με τα παιδιά μου».

«Με ξυπνούσε τη νύχτα η αίσθηση ότι δεν πάει κάτω η ανάσα μου. Ήμουν πολύ κουρασμένη, διότι κοιμόμουν δύο-τρεις ώρες την ημέρα», πρόσθεσε η Κατερίνα Διδασκάλου.