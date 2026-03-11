Η Γη της ελιάς: Η Αθηνά καλεί τον Μιχάλη για φαγητό και δημιουργείται ένταση με τον Τζον

Έντονες συγκρούσεις, ανατροπές και σοκαριστικές αποφάσεις ανατρέπουν τις ισορροπίες στη σειρά «Η Γη της ελιάς». Τι θα συμβεί στο επεισόδιο της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στις 23:00.

Η Γη της ελιάς – Πέμπτη 12 Μαρτίου

Επεισόδιο 94ο: Η Χριστιάνα ξεκινά τη συγκάλυψη του εγκλήματος: εξαφανίζει τα ρούχα του Ορέστη από το σπίτι κι αφήνει ένα πλαστό σημείωμα που οδηγεί την Αλεξάνδρα σε λάθος συμπέρασμα για την εξαφάνισή του. Την ίδια στιγμή, οι εντάσεις ανάμεσα στον Στέφανο και τη Βασιλική συνεχίζονται με εκείνον να παίρνει μια απόφαση που τη στεναχωρεί αφάνταστα. Ο Κωνσταντίνος μπαίνει απροειδοποίητα στο ανθοπωλείο και βλέπει τον Παρασκευά με τη Φρύνη να φιλιούνται. Η ζήλια τον κυριεύει και βγάζει στην επιφάνεια τον διεκδικητικό του εαυτό. Η Αθηνά καλεί τον Μιχάλη στο σπίτι για φαγητό κι ο Τζον δεν μπορεί να κρύψει τα συναισθήματά του, με αποτέλεσμα η ένταση να ανέβει επικίνδυνα. Ο Παυλής κάνει στροφή 180 μοιρών κι αιφνιδιάζει τη Δάφνη, ζητώντας της να κάνουν παιδί και μάλιστα άμεσα. Η δίκη συνεχίζεται κι ο Λυκούργος εμφανίζει «άσο από το μανίκι»: με τη βοήθεια του Κωνσταντίνου, καταφέρνει να στριμώξει την Ξένια μπροστά στην έδρα του δικαστηρίου και η έκβαση της υπόθεσης μπορεί να ανατραπεί. Την ίδια ώρα, η αστυνομία πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια για τον θάνατο του Ορέστη.