Forbes: Οι Ελληνες δισεκατομμυριούχοι που βρίσκονται στη λίστα για το 2026

Η παγκόσμια κατάταξη του Forbes για το 2026 επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει ισχυρή παρουσία στον χάρτη του παγκόσμιου πλούτου.

Συνολικά 21 Έλληνες περιλαμβάνονται στη φετινή λίστα των δισεκατομμυριούχων, με επιχειρηματίες από τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις να καταλαμβάνουν θέσεις στην κορυφή του ελληνικού πλούτου.

Στην υψηλότερη θέση μεταξύ των Ελλήνων βρίσκεται η Βίκυ Σάφρα μαζί με τα τέσσερα παιδιά της, ενώ σημαντικές παρουσίες αποτελούν επίσης η Μαρία Αγγελικούση και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η πρώτη Ελληνίδα στη λίστα

Η 73χρονη Βίκυ Σάφρα και τα παιδιά της καταλαμβάνουν την 94η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του Forbes, αποτελώντας τη μεγαλύτερη ελληνική περιουσία στη φετινή λίστα.

Η οικογένεια διαθέτει καθαρή περιουσία που εκτιμάται στα 27,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πλούτος προέρχεται από την τραπεζική αυτοκρατορία που δημιούργησε ο εκλιπών σύζυγός της και πατέρας των παιδιών της, Τζόζεφ Σάφρα, ο οποίος απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 2020.

Η άνοδος της Μαρίας Αγγελικούση

Δεύτερη μεταξύ των Ελλήνων βρίσκεται η πλοιοκτήτρια Μαρία Αγγελικούση, η οποία κατατάσσεται στην 509η θέση της παγκόσμιας λίστας.

Η περιουσία της εκτιμάται στα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Το 2023 υπολογιζόταν σε 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια, το 2024 σε 6,4 δισεκατομμύρια και το 2025 είχε φτάσει τα 7,6 δισεκατομμύρια.

Η σταθερή ενίσχυση της περιουσίας της αντανακλά την ισχυρή παρουσία της ναυτιλιακής αυτοκρατορίας της οικογένειας Αγγελικούση στις διεθνείς αγορές.

Σημαντική άνοδο σημείωσε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 567η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Η περιουσία του υπολογίζεται στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένη σημαντικά σε σχέση με τα 4,9 δισεκατομμύρια που καταγράφονταν την προηγούμενη χρονιά. Η άνοδος αυτή τον φέρνει αρκετές θέσεις υψηλότερα σε σχέση με το 2025, όταν βρισκόταν στη θέση 734.

Οι υπόλοιποι Έλληνες της κορυφαίας πεντάδας

Την ελληνική πεντάδα των πλουσιότερων συμπληρώνουν δύο ακόμη γνωστοί εφοπλιστές.

Ο Γιώργος Οικονόμου κατατάσσεται στην 806η θέση της λίστας, ενώ ο Γιώργος Προκοπίου ακολουθεί στη 908η θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Και οι δύο αποτελούν ισχυρές παρουσίες στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας μεγάλων περιουσιών στην Ελλάδα.

Οι υπόλοιποι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι

Στις επόμενες θέσεις της ελληνικής λίστας εμφανίζονται επίσης σημαντικά ονόματα της ναυτιλίας και της επιχειρηματικότητας.

Ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος βρίσκεται στην 972η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με περιουσία 4,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακολουθεί ο επιχειρηματίας Τέλης Μυστακίδης, γνωστός και ως «βασιλιάς του χαλκού», με περιουσία 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος κατατάσσεται στην 1011η θέση.

Την ελληνική δεκάδα συμπληρώνουν:

• ο Σπύρος Λάτσης και η οικογένειά του στην 1108η θέση με περιουσία 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων

• ο Παναγιώτης Τσάκος και η οικογένειά του στην 1189η θέση με περιουσία 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων

• ο Φίλιππος Νιάρχος στην 1504η θέση με περιουσία 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η φετινή λίστα του Forbes επιβεβαιώνει τη διαχρονική ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας και των διεθνών επενδύσεων στον σχηματισμό μεγάλων περιουσιών.

Παρά τις έντονες μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία, αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες συνεχίζουν να διατηρούν ή και να ενισχύουν τη θέση τους ανάμεσα στους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Αναλυτικά η λίστα

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1611. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics

1755. Μαριάννα Λάτση & Oικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

– Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate

1913. Κωνσταντίνος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics

1982. Αθανάσιος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)

2386. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & Oικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2712. Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate

– Ευάγγελος Μυτιληναίος – $1,4 δισ. – Ενέργεια, μέταλλα

2858. Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics

3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics

– Διαμαντής Διαμαντίδης & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics

