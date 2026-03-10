Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» αρραβωνιάστηκε στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα αρραβωνιάστηκε η Thylane Blondeau γνωστή ως το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο».

Το μοντέλο ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, τον Γάλλο ηθοποιό Benjamin Attal, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2022.

Η 24χρονη Γαλλίδα καλλονή, γνωστή παγκοσμίως από την εμφάνισή της στο εξώφυλλο του Vogue Enfants το 2006 και τον τίτλο «η πιο όμορφη κοπέλα στον κόσμο», δημοσίευσε την Κυριακή 8 Μαρτίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την πρόταση γάμου, που δέχτηκε στην Ελλάδα, δείχνοντας μεταξύ άλλων το μονόπετρό της.

«Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στην αιωνιότητα» έγραψε η Blondeau στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στις εικόνες φαίνεται επίσης το σκηνικό της πρότασης: ένα τραπέζι καλυμμένο με ροδοπέταλα με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά.