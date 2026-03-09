D3lta: Δεν ήθελα να συστηθώ με το επίθετό μου, ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία

Στην απόφασή του να συστηθεί στον κόσμο ως D3lta και όχι ως Ρομπέρτο Κούστας αναφέρθηκε ο καλλιτέχνης, τονίζοντας ότι ήθελε να χαράξει τη δική του πορεία.

Ο τραγουδιστής που διαγωνίστηκε πρόσφατα στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 με το «Mad About it», ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» μιλώντας για την οικογένειά του και την απόφασή του να μην χρησιμοποιήσει το επίθετο του πατέρα του, του εφοπλιστή Γιάννη Κούστα, αλλά να χαράξει μία ανεξάρτητη πορεία.

Μιλώντας αρχικά για τον λόγο που αποφάσισε να συστηθεί ως D3lta δήλωσε: «Δεν ήθελα να συστηθώ με το μου επίθετό μου, γιατί ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία. Θέλω να κάνω πράγματα με τον δικό μου τρόπο και να είμαι ανεξάρτητος κι αυτόνομος. Μόνος μου με τον κόπο μου και την προσπάθειά μου έχω φτάσει εδώ. Στα social media μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος μια επικεφαλίδα και να βγάλει συμπεράσματα για το ποιος είσαι. Θα έλεγαν κάτι αρνητικό που έχει να κάνει με το επίθετό μου. Πραγματικά με χαροποίησε, που δεν χρειάστηκε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ήταν άλλοι που με υπερασπίστηκαν και με είχαν ψάξει λίγο παραπάνω κι έλεγαν "δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λες". Αυτό με καθησύχασε, αφέθηκα στην αγκαλιά του κόσμου».

Στη συνέχεια, εξήγησε τι σημαίνει για εκείνον ένα διάσημο επώνυμο: «Ένα διάσημο επίθετο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο εμπόδιο, γιατί νομίζω ότι από πολύ μικρή ηλικία σε ορίζει κάτι εξωγενές, που μπορεί να μην ταυτίζεται με τη δική του ταυτότητα. Άμα είσαι ο γιος ή κόρη μιας μεγάλης ηλικίες, υπάρχουν προσδοκίες, περιμένουν ότι θα υπάρξει μία συνέχεια κάποιας κατάσταση. Είναι ένα βάρος που για ένα παιδί είναι δύσκολο να το βγάλει και να χαράξει τον δικό του δρόμο».

Όσο για την οικογένειά του, τον τρόπο που μεγάλωσε και τη σχέση με τη μητέρα του ο καλλιτέχνης είπε: «Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Μεγάλωσα κυρίως με τη μητέρα και τον αδερφό μου σε ένα σπίτι, αλλά προφανώς βλέπαμε και τον πατέρα μου. Αυτό με βοήθησε στο να μην είναι όλη μου η ύπαρξη γύρω από κάτι τόσο συγκεκριμένο και να έχω μια ζωή ως παιδί, που δεν είχε να κάνει με το ότι είμαι ο γιος μίας συγκεκριμένης οικογένειας».

Περιγράφοντας πώς οι εμπειρίες με τους γονείς του διαμόρφωσαν την αξία που δίνει στα χρήματα, o D3lta σχολίασε: «Η μητέρα μου έφτιαχνε χειροποίητα κεριά, έκανε διακόσμηση σε γάμους και δεν ήταν σε πολύ υψηλή οικονομική κατάσταση κι από την άλλη στον πατέρα μου υπήρχαν προφανώς περισσότερα χρήματα κι οι διακοπές μπορεί να ήταν διαφορετικού τύπου. Όμως πολύ γρήγορα απομυθοποίησα μέσα μου, ότι οι διακοπές που περνούσα καλύτερα, μπορεί να ήταν αυτές που έμενα στο ίδιο δωμάτιο με τη μαμά μου και τον αδερφό μου μαζί. Οι ωραίες στιγμές δεν είχαν να κάνουν ποτέ με τα χρήματα. Και με τον πατέρα μου ωραία στιγμή θα ήταν να μας κυνηγά Κυριακή πρωί στο σπίτι. Αυτό δεν είχε σχέση με το εάν έχεις χρήματα. Από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα».