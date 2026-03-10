Θέρμο: Δηλητηρίασαν 10 γάτες που τάιζε ο Γιώργος Καλλιακμάνης

Αποτροπιασμό εκφράζει ο Γιώργος Καλλιακμάνης με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα για το θάνατο τουλάχιστον δέκα ζώων (γάτες) στην περιοχή της Μυρτιάς.

Όπως αναφέρει σε βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, στην περιοχή τάιζε ζωάκια, κυρίως γάτες. Οι περισσότερες εξ αυτών έχουν πλέον πεθάνει από δηλητήριο, με τον ίδιο να προβαίνει σε νομικές ενέργειες, πηγαίνοντας στο Α.Τ. Θέρμου ώστε να κινήσει τις διαδικασίες.

Αναφέρει: «Κάποιος επικίνδυνος δολοφόνος έριξε φαρμάκι στις γάτες και άρχισαν να ψοφάνε το ένα μετά το άλλο. Έχει μείνει μία από τις 11 γάτες που τάιζα. Είναι ένας επικίνδυνος δολοφόνος που μπορεί να κάνει κακό σε μικρό παιδί, σε άνθρωπο. Όποιος σκοτώνει ζώα μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο».

Μάλιστα, παρουσίασε και ένα ψάρι τηγανισμένο, που εικάζει ότι ίσως είναι μία από τις τροφές που χρησιμοποίησε ο δράστης για να σκοτώσει τις γάτες.