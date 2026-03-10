Σία Κοσιώνη για τις φήμες περί αποχώρησής της από τον ΣΚΑΪ: «Είναι όλα καλά»

Η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στον ΣΚΑΪ, μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε και στους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μια σειρά από δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, ανέφεραν πως η σχέση της παρουσιάστριας με τον τηλεοπτικό σταθμό που εργάζεται, δεν διανύει την καλύτερη φάση της.

Για όλα αυτά, τόσο η Σία Κοσιώνη όσο και τα στελέχη του ΣΚΑΪ, τηρούν σιγή ιχθύος. Αποφεύγουν να τοποθετηθούν και να σχολιάσουν τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, με τη φημολογία να αναφέρει πως το προσεχές καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανό να πέσουν οι «τίτλοι τέλους» στη συνεργασία της δημοσιογράφου με τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου, μετά από σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια.

Η κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» συνάντησε την Σία Κοσιώνη κατά την διάρκεια της εξόδου της από τον σταθμό, το βράδυ της Δευτέρας (09-03-2026) με την ίδια να στέκεται προκειμένου να παραχωρήσει δηλώσεις.

Αν και φάνηκε βιαστική, με ευγένεια απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί στα όσα λέγονται για εκείνη και την συνεργασία της με τον ΣΚΑΪ. Συγκεκριμένα, είπε: «Δυστυχώς πρέπει να φύγω γρήγορα. Είμαι καλά ευχαριστώ. Δεν έχω να σας πω κάτι για τα δημοσιεύματα, είναι όλα καλά. Πρέπει να φύγω γρήγορα, ευχαριστώ»