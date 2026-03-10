Παράνομος τζόγος: Το δίκτυο με τα εκατομμύρια και οι διασυνδέσεις στην Πάτρα

Περισσότερα από 16 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία οκταετία κατάφεραν να αποκομίσουν τα μέλη του κυκλώματος παράνομου τζόγου, με "πλοκάμια" και σε Πάτρα, Αγρίνιο, που συνελήφθησαν από τα στελέχη του ελληνικού FBI.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι εμπλεκόμενοι λειτουργούσαν ως «πυραμίδα» και δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών σε 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και στην εξαπάτηση των συμμετεχόντων παικτών.

Από τη δράση τους οι συλληφθέντες εξασφάλιζαν δυσθεώρητα κέρδη και στη συνέχεια προέβαιναν σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως και παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, τα οποία διαχειρίζονταν ως υψηλής βαθμίδος πράκτορες τουλάχιστον 10 μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών και δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή μη πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal), με την συνδρομή των κατηγορούμενων τεχνικών και πρακτόρων.

Τα υπόλοιπα μέλη ήταν χωρισμένα σε επτά ομάδες. Οι ομάδες δρούσαν διαφορετικά η μία από την άλλη, παράλληλα όμως συνεργάζονταν, είτε «ιεραρχικώς» ως προς την πρόσβαση στις διαδικτυακές πλατφόρμες είτε και αυτόνομα, καθόσον τα συνεργαζόμενα με αυτές καταστήματα, χρησιμοποιούσαν πολλαπλά παράνομα λογισμικά προγράμματα, τα οποία εγκαθιστούσαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα, αποκομίζοντας κέρδη από την προμήθεια.

Το ύψος της προμήθειας αυτής εξαρτάται από την πρόσβαση που έχει ο εκάστοτε πράκτορας τυχερών παιγνίων, καθόσον η «ιεραρχία» τους παρουσιάζει μορφή «πυραμίδας».