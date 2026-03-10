Πρώτο τεστ για τον τουρισμό οι κρατήσεις του Πάσχα - «Ψύχραιμοι» προς το παρόν ξενοδόχοι και πρακτορεία

Οι επιχειρηματίες της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθώς, αν και δεν καταγράφονται ακυρώσεις, όπως στο Ντουμπάι και άλλους δημοφιλείς προορισμούς της Μέσης Ανατολής, η πολεμική ένταση αλλάζει άρδην τον τουριστικό χάρτη στην περιοχή και δημιουργεί ήδη προβληματισμό.

Για την πλειοψηφία των επιχειρηματικών πονοκέφαλος είναι πιθανές επιπτώσεις στα πακέτα καλοκαιρινών διακοπών, λόγω αφενός της αύξησης του κόστους σε αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια και άλλες υπηρεσίες και αφετέρου του φόβου των τουριστών να επιλέξουν προορισμούς κοντά σε εμπόλεμες ζώνες.

Τα μηνύματα πάντως από τη ζήτηση προς ώρας δεν ανησυχούν. Η τουριστική περίοδος στη Σύρο αναμένεται να εξελιχθεί ομαλά, καθώς δεν έχουν καταγραφεί ακυρώσεις και οι επισκέπτες αισθάνονται ασφαλείς λόγω της απόστασης από τα μέτωπα του πολέμου. Η επιτυχία του νησιού οφείλεται στη μοναδική ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα, τα γραφικά τοπία της Ερμούπολης και των χωριών, που το καθιστούν ελκυστικό για επισκέπτες με ποιοτικές αναζητήσεις.

Στην Κρήτη, όπου η εγγύτητα στην περιοχή της σύγκρουσης εντείνει την ψυχολογική πίεση, οι ξενοδόχοι εντοπίζουν κυρίως άλλα προβλήματα, όπως θέματα με το οδικό δίκτυο, και όχι τόσο γεωπολιτικού χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, Αντώνης Μιτζάλης, τόνισε για την περιοχή του, μιλώντας στο συνέδριο της ΟΞΕ, ότι διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και προοπτικές ανάπτυξης, αλλά αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω υποδομών και κυκλοφοριακής πίεσης. Παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας στη ζήτηση και στις κρατήσεις, όπως και ο υπόλοιπος ελληνικός τουριστικός κλάδος, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν μένει ανεπηρέαστη από τον πόλεμο και την αβεβαιότητα που δημιουργεί.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, σε νησιά και στην ηπειρωτική Ελλάδα, εξετάζουν ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες, χωρίς όμως να αποκλείεται και το σενάριο η χώρα να είναι μεταξύ αυτών που τελικά θα επωφεληθούν από τις εξελίξεις στην περιοχή.

Για την ώρα όμως τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο οι αγορές είναι «παγωμένες» και είναι νωρίς για εκτιμήσεις, όπως τονίζουν στελέχη εντός και εκτός συνόρων. Αυτό αποτυπώνεται και στις επαφές που έγιναν στις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις για τον κλάδο, όπως ενδεικτικά η Confex στα τέλη Φεβρουαρίου στο Λονδίνο και η ITB 3-5 Μαρτίου στο Βερολίνο.

Σταθερές οι κρατήσεις

Έως τώρα δεν καταγράφονται ακυρώσεις στα οργανωμένα ταξίδια στην Ελλάδα, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι ταξιδιώτες δεν μπορούν πρακτικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Η ροή των κρατήσεων από το εξωτερικό παραμένει μέχρι στιγμής φυσιολογική, ενώ η κινητικότητα αναμένεται να αποτυπωθεί καθαρότερα κατά την περίοδο του καθολικού Πάσχα, μετά την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, όταν παραδοσιακά ενισχύεται η ζήτηση από βασικές αγορές τροφοδότησης του ελληνικού τουρισμού, όπως η Ευρώπη, η Αμερική και άλλες διεθνείς αγορές.

Σε αυτή τη συγκυρία «οι αγορές είναι παγωμένες, χωρίς όμως να έχει διαμορφωθεί εικόνα ανατροπής των τουριστικών ροών προς την χώρακαι ως εκ τούτου δεν μπορεί κανείς να κάνει εκτιμήσεις σχετικά με το πότε θα τελειώσει η διαταραχή, αν και πως θα επηρεάσει το ταξίδι», όπως εξηγεί στο NewsIt ο Λύσανδρος Τσιλίδης, επικεφαλής της FedHATTA (Ομοσπονδία Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδος). Επαναλαμβάνει ότι όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες διεθνείς κρίσεις, η ελληνική τουριστική αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία ενεργοποιώντας τα δικά της δίκτυα επικοινωνίας και συνεργασίας με τις αγορές από τις οποίες τροφοδοτείται.

Προς το παρόν θεωρείται πρόωρη η προσπάθεια αποτίμησης των οποίων συνεπειών του πολέμου στον ελληνικό τουρισμό. Αυτό τόνισε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννη Χατζής, μιλώντας στο περιθώριο του 9ου περιφερειακού συνεδρίου της ΠΟΞ στην Καβάλα. Όπως είπε μεταξύ άλλων, τις πρώτες δύο με τρεις μέρες του πολέμου είχε καταγραφεί αύξηση των κρατήσεων, ωστόσο στη συνέχεια υπήρξε ένα σχετικό «πάγωμα», γεγονός που δημιουργεί ένα σκηνικό ασάφειας για την εξέλιξη των πραγμάτων.

Οι επιχειρηματίες μιλούν για μια νέα κρίση που είναι άγνωστο πώς θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς όπως σημειώνει η Μάνια Αμπατζή, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, το σοκ δεν είναι όπως με την πανδημία που «πάγωσε» η αγορά μέσα σε λίγα 24ωρα.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες παρακολουθούν τις καταιγιστικές εξελίξεις, χωρίς να είναι προς το παρόν σε θέση να προβλέψουν πως θα εξελιχθεί η σεζόν. Το 2026 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές και πρόβλεψη να επαναλάβει τις επιδόσεις ρεκόρ του 2025 ενώ προηγήθηκε μια καλή αποκριάτικη σεζόν, ειδικά για τις πόλεις με παράδοση στις εορταστικές εκδηλώσεις της Αποκριάς όπως η Πάτρα, Ξάνθη και το Ρέθυμνο.

Το Πάσχα, πρώτο τεστ για τον τουρισμό εν μέσω πολέμου

Μετράμε ήδη 11ημέρες πολέμου και προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεσες επιπτώσεις στην τοπική αγορά, για την οποία η τουριστική σεζόν έχει μόλις ανοίξει. Το πρώτο τεστ είναι η Πασχαλινή περίοδος που βρίσκεται προ των πυλών. Για την ώρα η ζήτηση που καταγράφεται είναι η συνήθης, όπως αναφέρουν στο NewsIt επιχειρηματίες, που δηλώνουν συγκρατημένη αισιοδοξία.

Καθώς όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν συνεχίζονται και ο πόλεμος μαίνεται χωρίς σαφές και ορατό τέλος υπάρχουν ανησυχίες για το πώς αυτές οι συνθήκες θα μπορούσαν να εισάγουν κινδύνους για τον τουρισμό στη χώρα μας- έναν κλάδο που εισφέρει στην οικονομία περίπου 24 δισ. ευρώ σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΤτΕ για τα τουριστικά έσοδα.

Οι ξενοδόχοι ελπίζουν να δοθεί σύντομα ένα τέλος στην αναταραχή που έχει αλλάξει άρδην τα δεδομένα για όλες τις Μεσογειακές χώρες, και πέραν όσων εμπλέκονται στον πόλεμο.