Πάτρα: «Υπάρχει επάρκεια για το Πάσχα» λένε οι κρεοπώλες, παρά την ευλογιά- Οι αναμενόμενες τιμές

Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι αναμένεται να κινηθούν οι τιμές των αμνοεριφίων το φετινό Πάσχα, σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στην αγορά, ενώ επάρκεια φαίνεται πως υπάρχει σε αρνιά και κατσίκια, παρά τον προβληματισμό που προκαλεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Λιανοπωλητών Κρεοπωλών Πατρών & Προαστίων Ν. Αχαΐας, «γενικά υπάρχει επάρκεια σε αρνιά και κατσίκια για το Πάσχα», επισημαίνοντας ωστόσο ότι το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει δημιουργήσει ανησυχία στην αγορά.

Ο ίδιος εξηγεί ότι η αγορά της Πάτρας έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλες μεγάλες πόλεις, καθώς τα κρεοπωλεία της περιοχής προμηθεύονται κυρίως από ντόπιους παραγωγούς. Όπως σημειώνει, «η Πάτρα δεν παίρνει αρνιά από άλλες χώρες, όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία. Η Αθήνα αγοράζει από αυτές τις χώρες, εμείς προμηθευόμαστε από παραγωγούς της περιοχής».

Παράλληλα, όπως αναφέρει, υπάρχει μια συγκρατημένη ανησυχία στον κλάδο, καθώς η εξέλιξη της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενδέχεται να επηρεάσει την παραγωγή και συνολικά την αγορά.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτιμά ότι, «με βάση τη σημερινή εικόνα, θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι». Το αρνί αναμένεται να κυμανθεί περίπου στα 15 ευρώ το κιλό το φετινό Πάσχα, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην αγορά μέχρι τις γιορτές.