Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης, αφού στη διάρκεια της νύκτας στοχοθέτησε "ένα υπόγειο συγκρότημα" των Φρουρών της Επανάστασης στην πρωτεύουσα του Ιράν.

Οι ένοπλες δυνάμεις "εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη", ανέφεραν.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επεσήμαναν επίσης ότι στη διάρκεια της νύκτας της Δευτέρας προς Τρίτη στοχοθέτησαν "ένα συγκρότημα έρευνας και ανάπτυξης όπλων" των Φρουρών της Επανάστασης, όπου διεξάγονταν "δοκιμές για την ανάπτυξη και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων".

Στο μεταξύ δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλές εκρήξεις σε διάφορες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ "σπάει τα κόκκαλα" του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι "ακόμη δεν έχει τελειώσει".

"Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς", δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας. "Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα - και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα", πρόσθεσε.