Επίσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, αντιπροσωπεία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών (ΕΠΠ).
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Επιστημονικού Πάρκου, την αντιπροσωπεία υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΠΠ, καθ. Βασίλης Λουκόπουλος, καθώς και το μέλος του Δ.Σ, κ. Στέλιος Κουτρουμπίνας, συνοδευόμενοι από στελέχη του Φορέα.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκαν το έργο και η στρατηγική του ΕΠΠ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του στην υποστήριξη και ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, στη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά έργα, καθώς και στη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Από την πλευρά του, το ΕΛΚΑΚ παρουσίασε την αποστολή και το όραμά του, τις δράσεις του για την ανάπτυξη του αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τους μηχανισμούς ανάδειξης και υποστήριξης σχετικών πρωτοβουλιών.
Ακολούθησαν παρουσιάσεις εταιρειών του καινοτόμου οικοσυστήματος του ΕΠΠ με δραστηριοποίηση σε τομείς διττής χρήσης τεχνολογιών, με στόχο τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών με το ΕΛΚΑΚ. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν οι εταιρείες Autonoma (με παρουσίαση εκθεμάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών), Meazon, Renesas, Safe Structures και Ylisense, καθώς και το Κέντρο Ικανοτήτων π-ΝΕΤ, ενώ πραγματοποιήθηκε περιήγηση στους εργαστηριακούς χώρους της Advent Technologies Holdings Inc.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και της υλοποίησης κοινών δράσεων μεταξύ ΕΛΚΑΚ και ΕΠΠ, υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο φορέων για τη συνέχιση της στήριξης και περαιτέρω ανάπτυξης του καινοτόμου οικοσυστήματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καταλήγει η ανακοίνωση του Επιστημονικού Πάρκου.
