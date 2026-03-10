Συντάξεις Απριλίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες

Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς βγήκε η απόφαση του ΕΦΚΑ για τις οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων Απριλίου 2026.

Οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν την Πέμπτη 26 Απριλίου και οι δεύτερες, στις 27 Μαρτίου.

Ωστόσο, τα χρήματα στους λογαριασμούς θα μπουν την προηγούμενη ημέρα. Επειδή όμως η Τετάρτη 25 Μαρτίου είναι αργία, τα λεφτά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ των δικαιούχων την Τρίτη 24 Μαρτίου, μετά τις 17.00 το απόγευμα.

Ειδικότερα, πρώτοι θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία:

ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΟΓΑ (αγρότες) και

ΕΤΑΑ (επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι)

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον νόμο 4387/2016, μέσω του συστήματος ΟΠΣ-ΕΦΚΑ,

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για μισθωτούς όσο και για μη μισθωτούς.

Οι πληρωμές στις 27 Μαρτίου

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, όπως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα ταμεία τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, καθώς και τα εντασσόμενα ταμεία ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,

οι συντάξεις ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,

οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η απόφαση του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Απριλίου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., αφού έλαβε υπόψη:

Τις διατάξεις:

του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-05-2016), του Κεφ. Γ΄

«Εφαρμοστικές Διατάξεις του Ν.4387/2016» του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/19-12-2016) καθώς και του αριθμ. 8/2019 Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/23-01-2019), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν. 4670/2020 (ΦΕΚ 43/τ. Α΄/28- 02-2020).

του άρθρου 60 του N.4387/2016.

του άρθρου 34 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄).

Τη με αριθμ. 82998/20-09-2023 (ΦΕΚ 1004/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./21-09-2023)

Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Ορισμός Προέδρου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 92252/20-10-2023 (ΦΕΚ 1146/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-10-2023), 92246/20-10-2023 (ΦΕΚ 1146/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ./20-10-2023) 106289/06-12-2023 (ΦΕΚ 1312/τ.ΥΟΔΔ/06-12-2023) Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και τη με αριθμ. 4750/20-02-2025 (ΦΕΚ 146/τ.ΥΟΔΔ/25-02-2025) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Την με αριθμ. πρωτ. 369109/24-02-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με θέμα: «Καθορισμός των ημερομηνιών πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026».

Την εξασφάλιση της ομαλής καταβολής των συντάξεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Τις απόψεις των μελών.

Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Αποφασίζει ομόφωνα

Α) Για την ομαλή ροή των πληρωμών των συντάξεων και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), να καταβληθούν ως εξής:

(α) Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ,

(β) Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και

(γ) όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

να καταβληθούν στις 26 Μαρτίου 2026, ημέρα Πέμπτη.

(α) Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, και

(β) Κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ, να καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή.

Β) Την άμεση επικύρωση των πρακτικών.

Nα πούμε ακόμα ότι η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ πλήρωσε αναδρομικά ποσά σε συνολικά 1.015 συνταξιούχους, εκ των οποίων 985 είναι εν ζωή, ενώ για 30 περιπτώσεις τα ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους βάσει κληρονομικού δικαιώματος.

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.).

Τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 €, εκ των οποίων:

2.040.331,56 ευρώ αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους

145.354,87 ευρώ αφορούν σε κληρονομικά ποσά.