Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγ. Αναργύρους

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος με πέτρα και έβαλαν φωτιά προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Ειδήσεις