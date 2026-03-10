Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγ. Αναργύρους

Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος με πέτρα και έβαλαν φωτιά προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.