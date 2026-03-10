Εμπρηστική επίθεση τα ξημερώματα σε καφετέρια στους Αγ. Αναργύρους

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Στόχος εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα μια καφετέρια που βρίσκεται στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα άγνωστοι δράστες έσπασαν την τζαμαρία του καταστήματος με πέτρα και έβαλαν φωτιά προκαλώντας εκτεταμένες φθορές.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr