Ολοκληρώθηκε η 1η Συνάντηση Φορέων για τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στη Δυτική Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου SMART-HUBs

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησε την 1η Συνάντηση Φορέων (Stakeholders) στο πλαίσιο του έργου SMART-HUBs, την Πέμπτη

26 Φεβρουαρίου 2026, στον Κόμβο Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πρώην Γεωργική Σχολή) στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "σκοπός της συνάντησης ήταν να παρουσιαστεί το πλαίσιο του έργου και να ανοίξει ένας πρώτος δίαυλος ανταλλαγής απόψεων με εκπροσώπους του πεδίου, ώστε να συγκεντρωθούν αρχικές παρατηρήσεις που θα υποστηρίξουν τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του έργου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Θεματικές και παρεμβάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής του ΠΤΑ ΠΔΕ κ. Τζομάκας, δίνοντας το πλαίσιο και τον ρόλο της συμβολής των φορέων στη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων για τα κοινά εργαστήρια του έργου. Ακολούθησε παρουσίαση του έργου από την Project Manager κα. Μαρία Ξύγκα, με αναφορά στους στόχους, τη

λογική των παρεμβάσεων και τη σημασία της συνεργασίας με τους φορείς της περιοχής.



Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον κ. Πάνο Ρεμούνδο, εξωτερικό συνεργάτη, μέλος της ομάδας μεθοδολογικής υποστήριξης των εργαστηρίων της LEVER Development

Consultants S.A., το πλαίσιο των εργαστηρίων συν-σχεδιασμού (Co-creation / Co-design Labs) και ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθούν αυτά για τη συν-διαμόρφωση βασικών

επιλογών στα επόμενα στάδια του έργου.



Ακολούθησε σύντομη συζήτηση, κατά την οποία καταγράφηκαν παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες του πεδίου και τη στόχευση των επόμενων ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό

έγινε επίσης αναφορά στη χρησιμότητα της παρουσίασης ενδεικτικών καλών πρακτικών στις συναντήσεις φορέων, ως υποστηρικτικού σημείου αναφοράς για τον διάλογο.

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη για πιο ουσιαστική προετοιμασία σε επίπεδο δεξιοτήτων, η έλλειψη στοχευμένης ενημέρωσης για δράσεις δικτύωσης μεταξύ των πολιτιστικών και δημιουργικών επαγγελμάτων και του ευρύτερου οικοσυστήματος, και διατυπώθηκαν προτάσεις ώστε οι επόμενες παρεμβάσεις (συναντήσεις) να συνδέονται περισσότερο με πρακτική εφαρμογή και, όπου είναι σκόπιμο, με θεματικές όπως ο τουρισμός.



Επόμενα βήματα



Η 1η Συνάντηση Φορέων αποτέλεσε αφετηρία για την περαιτέρω ωρίμανση των επόμενων ενεργειών. Την Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 ακολούθησε εκτελεστικό

εργαστήριο μεταξύ των εταίρων, με ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή, στο οποίο συζητήθηκε η αρχιτεκτονική δομή και η εξειδίκευση του προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων

(Capacity Building) του έργου.



Τα συμπεράσματα και οι εισροές από τη συνάντηση θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων και στην προετοιμασία των δράσεων που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του SMART-HUBs