Ο Γιώργος Παπανδρέου για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού- "Δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης, είναι και μια δέσμευση για το μέλλον"

"Σήμερα τιμούμε τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου. Δεν είναι μόνο μια στιγμή μνήμης· είναι και μια δέσμευση για το μέλλον" τονίζει σε δήλωσή του ο ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου. Και συνεχίζει:

Έχουμε δώσει και θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχη για τη συνέχιση της λειτουργίας αυτού του μοναδικού τεχνικού και πολιτιστικού μνημείου. Στη Βουλή, με παρεμβάσεις προς την κυβέρνηση και τη διοίκηση. Και θα συνεχίσουμε.

Γιατί ο Οδοντωτός δεν συνδέει μόνο το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα — αποτελεί σύμβολο για ολόκληρη την Αχαΐα. Είναι, άλλωστε, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως μία από τις πιο όμορφες και εντυπωσιακές σιδηροδρομικές διαδρομές.

Πρώτο μας μέλημα είναι η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Οδοντωτού. Όμως η ασφάλεια δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για να κλείσει.

Η Πολιτεία όφειλε να έχει εγγυηθεί τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του.

Γιατί ο Οδοντωτός δεν είναι μόνο μια περιφερειακή γραμμή — είναι ιστορία, αλλά και μέλλον. Και αξίζει την απαραίτητη πρόνοια για τη σωστή, ασφαλή και συνεχή λειτουργία και αξιοποίησή του.