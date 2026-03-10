Πάτρα: «Λίμνη» με βάθος 5 μέτρα, πλάτος 15 και μήκος 200 μέτρα στο εργοτάξιο της ΕΡΓΟΣΕ στον Άγιο Βασίλειο- «Πάνω από ένα μήνα τα λιμνάζοντα» λένε οι κάτοικοι- ΦΩΤΟ

Σε μια μεγάλη λίμνη με λιμνάζοντα νερά έχει μετατραπεί το εργοτάξιο της ΕΡΓΟΣΕ, στον υπό κατασκευή σιδηροδρομικό σταθμό.

Όπως επισημαίνουν, κάτοικοι της περιοχής του Αγίου Βασιλείου στο thebest.gr μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται τόσο με τη δημόσια υγεία όσο και με την ασφάλεια των πολιτών.

Το μεγάλο όρυγμα του σταθμού έχει γεμίσει με νερό και παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση. «Μετά τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις το όρυγμα του σταθμού έχει μετατραπεί ουσιαστικά σε μια μεγάλη υπόγεια λίμνη. Εκτιμάται ότι το βάθος της ξεπερνά τα 5 μέτρα, το πλάτος φτάνει περίπου τα 15 μέτρα και το μήκος τα 200 μέτρα».

Ωστόσο, όπως τονίζουν, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην εικόνα του εργοταξίου, αλλά επεκτείνεται και σε θέματα δημόσιας υγείας. «Το σοβαρότερο ζήτημα δεν είναι μόνο η εικόνα εγκατάλειψης του εργοταξίου, αλλά κυρίως οι επιπτώσεις που αρχίζουν να εμφανίζονται στη δημόσια υγεία. Τα λιμνάζοντα νερά παραμένουν στο σημείο για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει πλέον τον ένα μήνα, χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα κάποια ουσιαστική παρέμβαση για την απομάκρυνσή τους. Όπως είναι γνωστό, τα στάσιμα νερά αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη εντόμων και μικροοργανισμών, δημιουργώντας εστίες μόλυνσης και αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης υγειονομικών προβλημάτων», προσθέτουν.

Ήδη, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν, στην περιοχή παρατηρείται συγκέντρωση ακαθαρσιών, εντόμων αλλά και αμφιβίων, όπως βατράχια, ενώ από το σημείο αναδύονται έντονες και δυσάρεστες οσμές που γίνονται αισθητές ακόμη και σε μεγάλη απόσταση. Όπως σημειώνουν, η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η παρατεταμένη παρουσία μιας τόσο μεγάλης ποσότητας στάσιμου νερού μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή εστία μόλυνσης, ιδιαίτερα όσο πλησιάζει η περίοδος με υψηλότερες θερμοκρασίες.

Ελλιπής περίφραξη και ανησυχία

Παράλληλα, οι κάτοικοι αναδεικνύουν και ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που αφορά την ασφάλεια του χώρου. Όπως επισημαίνουν, η περίφραξη του εργοταξίου παραμένει ελλιπής και σε ορισμένα σημεία ανεπαρκής, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους.

Η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη λόγω της γειτνίασης του εργοταξίου με το γήπεδο του Κεραυνού Αγίου Βασιλείου, όπου καθημερινά συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός παιδιών και νέων που αθλούνται ή κινούνται στην περιοχή. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου και βαθιού ορύγματος με στάσιμα νερά, χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας, δημιουργεί προφανείς κινδύνους τόσο για την ασφάλεια όσο και για την υγεία των πολιτών».

Οι κάτοικοι τονίζουν, τέλος, ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί κάποια ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. «Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάποια ουσιαστική ενέργεια από πλευράς του αναδόχου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, είτε μέσω άντλησης των υδάτων είτε μέσω ενίσχυσης των μέτρων ασφάλειας και υγειονομικής προστασίας στον χώρο».