O Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Σε ανακοίνωσή του για τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

"Το ΔΣ του ΙΣΠ κατόπιν αιτήματος έξι (6) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κλήθηκε να σχολιάσει τα πρόσφατα γεγονότα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, παρόλο που το ανωτέρω θέμα δεν εντάσσεται στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, μετά από συζήτηση επί του θέματος, διατυπώνει τις ακόλουθες επισημάνσεις, με κατά πλειοψηφία απόφασή του:

· Ο χώρος των νοσοκομείων αποτελεί χώρο περίθαλψης, φροντίδας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο άσκησης βίας ή έντασης, από όπου και αν αυτή προέρχεται. Η ασφάλεια των νοσηλευομένων και των εργαζομένων, καθώς και ο σεβασμός προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, συνιστούν θεμελιώδη υποχρέωση της κοινωνίας και όλων των εμπλεκομένων.

· Η πρόσβαση της πολιτικής ηγεσίας στις δημόσιες δομές υγείας αποτελεί μέρος των θεσμικών της αρμοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, δεν είναι αποδεκτή η παρεμπόδιση ή απαγόρευση εισόδου στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας σε χώρους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, ανεξαρτήτως της ύπαρξης διαφωνιών ή κινητοποιήσεων.

· Το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου και ισχύει για όλους τους πολίτες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών. Το ιατρικό σώμα υπηρετεί καθημερινά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συχνά με προσωπική αυτοθυσία, τη λειτουργία του ΕΣΥ, το οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αφοσίωση των λειτουργών του. Για τον λόγο αυτό, κάθε φερόμενη ως ποινική πράξη οφείλει να συνοδεύεται από την αναγκαία αποδεικτική τεκμηρίωση και να εξετάζεται από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες της Δικαιοσύνης.



Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών παραμένει προσηλωμένος στον θεσμικό του ρόλο, υπερασπιζόμενος την αξιοπρέπεια των ιατρών και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας, συμβάλλοντας με νηφαλιότητα και θεσμική υπευθυνότητα στον δημόσιο διάλογο".