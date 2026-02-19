Ο πρώην Πρόεδρος της Ε.Ι.Ν.Α. Δ. Ζιαζιάς, ο γιατρός στον οποίο πέρασαν χειροπέδες στη Νίκαια - Ο.Ε.Γ.ΝΕ.: Η τρομοκρατία δεν θα περάσει

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει πολιτική και συνδικαλιστική αντιπαράθεση, με το επίκεντρο να βρίσκεται στη σύλληψη του γιατρού και στις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή πραγματοποιήθηκε, σε έναν χώρο παροχής δημόσιας υγείας.

Η ΟΕΝΓΕ κάνει λόγο για «απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής» και καταγγέλλει τη σύλληψη ως πράξη εκφοβισμού απέναντι στους υγειονομικούς, οι οποίοι –όπως σημειώνει– εργάζονται υπό συνθήκες υποστελέχωσης και εντατικοποίησης. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν» και ότι «η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η σύλληψη του Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού του νοσοκομείου και μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας, ο γιατρός κρατήθηκε με χειροπέδες εντός του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, γεγονός που, σύμφωνα με τους συνδικαλιστικούς φορείς, συνιστά πρωτοφανή εικόνα για δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με καταγγελίες της Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και βίας σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών που συμμετείχαν σε «αγωνιστική υποδοχή», η οποία είχε αποφασιστεί από το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, επικράτησαν σκηνές χάους καθώς υγειονομικοί και συγκεντρωμένος κόσμος που βρέθηκαν στο σημείο, αποδοκίμασαν έντονα τον υπουργό Υγείας, προσπαθώντας να εμποδίσουν την είσοδο του στο νοσοκομείο, με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να παρεμβαίνουν και να τον “φυγαδεύουν”.

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η σύλληψη του του επί σειρά ετών προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας Δημήτρη Ζιαζιά κατά τη διάρκεια κινητοποίησης εργαζομένων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η αντιπολίτευση καταδικάζει την βίαιη επίθεση αστυνομικών στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό

Παράλληλα, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά καταδίκασαν την παρουσία των ΜΑΤ στα νοσοκομεία, κατά τις επισκέψεις Γεωργιάδη.

ΣΥΡΙΖΑ: “Ντροπή οι εικόνες με αστυνομικούς να χτυπούν εργαζομένους”

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά. Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους».

ΚΚΕ: “Ο Α. Γεωργιάδης εμφανίστηκε στο νοσοκομείο για να προκαλέσει τους υγειονομικούς”

«Η μαζική συγκέντρωση γιατρών και νοσηλευτών και άλλων εργαζόμενων του Νοσοκομείου Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο στάσης εργασίας μετά από απόφαση του Σωματείου τους, με αφορμή την επίσκεψη του υπουργού εμπορίου της υγείας, ήταν απολύτως δίκαιη, γιατί δίκαια είναι τα αιτήματά τους, όπως οι άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μη μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς κ.ά.

Την αγανάκτηση των υγειονομικών και του λαού της περιοχής, που απευθύνεται στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει τα θέματα της υγείας του, έχει προκαλέσει η κατάσταση που επικρατεί σε αυτό, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων. Ακόμα και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που σκόπευε να εγκαινιάσει σήμερα ο Γεωργιάδης, έχει ήδη πλημμυρίσει 3 φορές από όταν ανακαινίστηκε, ενώ, μετά από κάθε εφημερία, λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για δεκάδες ασθενείς, οι οποίοι δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές, και στοιβάζονται εκεί, μακριά από τους γιατρούς. Το ΤΕΠ στελεχώνεται από εργαζόμενους που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες και έχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό.

Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση και όχι η ωραιοποιημένη εικόνα που παρουσιάζει ο υπουργός, ο οποίος εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, όχι για να δώσει λύσεις, αλλά για να προκαλέσει τους υγειονομικούς, με τη συνοδεία ισχυρών δυνάμεων καταστολής, που έκαναν ακόμα και χρήση χημικών, ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών.

Όσο κι αν δεν του αρέσει, οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους, με τις δυνάμεις του ΚΚΕ στην πρώτη γραμμή, θα είναι πάντα εκεί, για να “χαλάνε” τις στημένες φιέστες, να απαιτούν λύσεις, να αναδεικνύουν την αλήθεια για το ΕΣΥ και να παλεύουν για το δικαίωμα του λαού στη δημόσια και δωρεάν υγεία.

ΥΓ: Προφανώς ενοχλημένος από τα πρωτόγνωρα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον λαό και τη νεολαία η αποκάλυψη των φωτογραφιών των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Καισαριανής, ο Γεωργιάδης, με το γνωστό παραλήρημά του, αναμασά τα περί ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό, εξισώνοντας ουσιαστικά τους ήρωες κομμουνιστές με τους ναζί εγκληματίες που τους εκτέλεσαν. Ο καθένας και τα πρότυπά του…».

Νέα Αριστερά: “Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο”

«Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι «όλα λειτουργούν».

Οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται «ταραξίες». Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, επιμελητής παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι.

Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο.

Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ.

Αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία».

Άδωνις Γεωργιάδης: “Αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τα επεισόδια στη Νίκαια, μιλώντας στο OPEN, και ανέφερε: «Το πρόβλημα είναι ότι είχαν αποφασίσει να εμποδίσουν την είσοδο μου στο νοσοκομείο δια της βίας. Κινδύνευσε σοβαρά η σωματική μου ακεραιότητα και από τα πράγματα που πετάγανε – αβγά, νερά, πέτρες – ενώ πίσω μου ήταν κάγκελα και θα μπορούσα να είχα εγκλωβιστεί σε αυτά».

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές», πρόσθεσε.

«Όταν ασκούν βία είναι πρόβλημα. Η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, όχι η βία» συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας ο οποίος αποκάλυψε ότι «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό δυστυχώς που μας επιτέθηκε, αποφάσισα να μην του ασκήσω μήνυση και να τον αφήσουν ελεύθερο. Πιστεύω ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να πηγαίνει γιατρούς στα δικαστήρια».