Χίος: «Άφαντο» το βυθισμένο φουσκωτό από το πολύνεκρο ναυάγιο

Άκαρπες οι προσπάθειες της ομάδας έρευνας για τον εντοπισμό του φουσκωτού
Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού σκάφους που βυθίστηκε στη Χίο στις 3 Φεβρουαρίου και στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 πρόσφυγες και μετανάστες.
Το έργο της ολοκλήρωσε σήμερα Πέμπτη (19/02) στις 2:30 η ομάδα έρευνας, χωρίς να εντοπιστούν τα ίχνη του βυθισμένου φουσκωτού.
Οι έρευνες έγιναν παρουσία της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ στο σκάφος επέβαινε και ο συνήγορος του φερόμενου ως διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης.
Η ομάδα έρευνας επέστρεψε στο λιμάνι της Χίου, ενώ παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής το αν η ανακρίτρια θα δώσει εντολή για συνέχιση των ερευνών τις επόμενες ημέρες.
