Χίος: «Άφαντο» το βυθισμένο φουσκωτό από το πολύνεκρο ναυάγιο

Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού σκάφους που βυθίστηκε στη Χίο στις 3 Φεβρουαρίου και στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 15 πρόσφυγες και μετανάστες.

Το έργο της ολοκλήρωσε σήμερα Πέμπτη (19/02) στις 2:30 η ομάδα έρευνας, χωρίς να εντοπιστούν τα ίχνη του βυθισμένου φουσκωτού.

Οι έρευνες έγιναν παρουσία της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ στο σκάφος επέβαινε και ο συνήγορος του φερόμενου ως διακινητή, Αλέξανδρος Γεωργούλης.

Η ομάδα έρευνας επέστρεψε στο λιμάνι της Χίου, ενώ παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής το αν η ανακρίτρια θα δώσει εντολή για συνέχιση των ερευνών τις επόμενες ημέρες.