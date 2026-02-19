Ρόδος: Εν ενεργεία στρατιωτικός και αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων

Ο Αλβανός βαρόνος της κόκας των 700.000 ευρώ, οι γυναίκες – φύλακες της «λευκής κυρίας», ο τζογαδόρος επιλοχίας και οι δυο ένστολοι τοκογλύφοι της ΕΛ.ΑΣ που «μαδούσαν» τα θύματά τους.

Κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης, ο 40χρονος αλλοδαπός βαρόνος, οι ομοεθνείς του επιχειρησιακοί βραχίονες, οι δυο γυναίκες που εκτελούσαν χρέη «σεκιούριτι» της κοκαΐνης και ένας επιλοχίας – διακινητής που κατέθετε τα ναρκω-ευρώ στον τζογο. Οι δυο ένστολοι που σε ρόλο τοκογλύφων δάνειζαν με υπέρογκους τόκους τα θύματά τους, αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για ναρκωτικά στη Ρόδο, όταν ένας Αλβανός τους κατήγγειλε ότι τον είχαν αφαιμάξει οικονομικά, όπως γράφει το newsit.gr.

Από τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στις 18-02-2026 σε Αθήνα και τη Ρόδο, συνελήφθησαν ο 40χρονος Αλβανός αρχηγός, δυο Αλβανοί ηλικίας 46 και 37 ετών, ο Επιλοχίας στρατιωτικός, που υπηρετεί στο Τάγμα Εθνοφυλακής στη Ρόδο, ένας 34χρονος Έλληνας, ενώ συγκατηγορούμενοι για «Διακίνηση Ναρκωτικών» και «Εγκληματική Οργάνωση», οι οποίοι όμως δεν συνελήφθησαν καθώς έπαψε η δράση τους στην οργάνωση, είναι μια 32χρονη Ελληνίδα έγκλειστη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, μια 24χρονη Αλβανίδα , έγκλειστη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ένας 42χρονος Αλβανός και μια 30χρονη Ελληνίδα.

Συγκατηγορούμενοι για «Κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών», οι οποίοι δεν συνελήφθησαν είναι ακόμη 16 ταυτοποιημένα άτομα. Σε ο,τι έχει να κάνει με τους δυο αστυνομικούς, έναν 38χρονο Αρχιφύλακα που υπηρετεί σε υπηρεσία Ασφαλείας της Ρόδου, και έναν 42χρονο Αρχιφύλακα από Τμήμα Τροχαίας του νησιού, αυτοί κατηγορούνται για «Απάτη η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ» και «Τοκογλυφία», «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ενώ για τα ίδια αδικήματα κατηγορείται και η 38χρονη σύζυγος του ενός αστυνομικού.

Η πληροφορία για τον αστυνομικό

Η αρχή του τέλους για το «ξεδόντιασμα» της εγκληματικής οργάνωσης έγινε μετά από μια πληροφορία που έφθασε στα γραφεία των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ και περιέγραφε τα «νταραβέρια» του αρχιφύλακα σε υπηρεσία της Ρόδου με κυκλώματα ναρκωτικών προκείμενου να σπρώχνει τη «λευκή κυρία» στους πελάτες του και να τσεπώνει το ναρκω-χρήμα το οποίο μάλιστα επένδυε σε ακίνητα!

Δεξί του χέρι ένας δεύτερος ένστολος με τον οποίο διαθέτουν από κοινού, εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων. Όμως όπως οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, έψαχναν σε βάθος την υπόθεση διαπίστωσαν πως το μεγάλο αφεντικό ήταν ένας 40χρονος Αλβανός και οι ένστολοι ήταν τοκογλύφοι με ξεχωριστή δράση!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία «Την 26-05-2025 περιήλθε στην Υπηρεσία μας ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία αστυνομικός ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ρόδου, δραστηριοποιείται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και δη κοκαΐνης, την οποία προμηθεύεται μέσω πλοίου που καταφθάνει στο νησί της Ρόδου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο εν λόγω αστυνομικός προβαίνει σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την ανωτέρω εγκληματική δραστηριότητα μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων ιδιοκτησίας του, στην οποία συνιδιοκτήτης τυγχάνει έτερος αστυνομικός ο οποίος ομοίως υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ρόδου.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκε συμμετοχή των καταγγελλόμενων Αστυνομικών σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πλην όμως εξακριβώθηκε, μέσω και των επαφών τους, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικεύεται στην προμήθεια και διακίνηση (προμήθεια, αποθήκευση, συσκευασία και διαμετακόμιση-μεταφορά) ναρκωτικών ουσιών κυρίως μέσω πλοίων με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά και άφιξη το λιμάνι της Ρόδου και η περαιτέρω διακίνηση αυτών στο νησί της Ρόδου και με τελικό σκοπό το χρηματικό όφελος. Από την σταχυολόγηση, συσχέτιση και αξιολόγηση (χρονική – νοηματική) των τηλεφωνικών επικοινωνιών που έλαβαν μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, σε συνδυασμό με το λοιπό προανακριτικό υλικό (καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας, ένορκες καταθέσεις, φυσική επιτήρηση, αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας), αναδείχθηκε η ύπαρξη και δραστηριοποίηση μίας, ιεραρχικά δομημένης, επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών».

Από τον Απρίλιο του 2025

Η δράση της οργάνωσης όπως αναφέρεται ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025. «Ήταν διαρκής, κατά απροσδιόριστο κατά την προανάκριση χρόνο αλλά τουλάχιστον από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2025, αποτελώντας βασική πηγή και για κάποια εκ των μελών της οργάνωσης μοναδική πηγή των εισοδημάτων τους. Τα μέλη της συνδέονταν με στενές φιλίες, γεγονός που ενίσχυε, στον απόλυτο βαθμό, την πίστη και υποταγή στη βούληση της ομάδας που είχαν δημιουργήσει.

Η εγκληματική δράση της ομάδας έπαυσε προσωρινά λόγω των συλλήψεων, που έλαβαν χώρα τον Μάιο και τον Ιούνιο του έτους 2025, των βασικών διακινητών της ομάδας (δύο γυναίκες), κατηγορούμενες, που είχαν επωμιστεί την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς την Ρόδο.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώθηκε ότι η προαναφερόμενη παύση δεν ήταν προϊόν ιδίας βούλησης με κίνητρο τη διακοπή της εγκληματικής δράσης, παρά στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας, ώστε να μην αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος εμπλοκής και κατ’ επέκταση η ταυτότητα των ανώτερων ιεραρχικά μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης. Η στρατηγική αυτή κίνηση αποκαλύπτεται από τις μετέπειτα κινήσεις του Αρχηγού, συλληφθέντος, καθώς, μετά από λίγο καιρό, επανεκκίνησε τις επαφές και συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, μέσα στην όλη προσπάθεια ανασύνταξης της οργάνωσης. Ο ίδιος αναζητούσε το κατάλληλο άτομο – επαφή για να αναλάβει τον ίδιο ρόλο που είχαν επωμιστεί οι ανωτέρω γυναίκες (μεταφορά ναρκωτικών ουσιών μέσω πλοίου από Πειραιά προς Ρόδο) με σκοπό την ανατροφοδότηση των υπόλοιπων μελών στο νησί της Ρόδου. Παράλληλα, τα μέλη-διακινητές της οργάνωσης που είχαν την βάση τους στο νησί της Ρόδου, με τον «κίνδυνο» να «χάσουν την πελατεία» της οργάνωσης, προμηθεύτηκαν προσωρινά από έτερο άγνωστο άτομο ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, έως ότου ο Αρχηγός να είναι σε θέση να τους ανατροφοδοτήσει.

Κατά τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς σπάνια ανέφεραν ευθέως το είδος ναρκωτικής ουσίας που επιθυμούσαν να προμηθευτούν και να διακινήσουν, αποφεύγοντας παράλληλα να αναφέρουν τις εκάστοτε ποσότητες και τα χρηματικά αντίτιμα. Επιπρόσθετα, στις επικοινωνίες τους με τους πελάτες – χρήστες της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν συνθηματικά για να προσδιορίσουν το είδος και την ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, καθώς επίσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (viber, signal κλπ), εκμεταλλευόμενοι την ασφάλεια που τους παρείχαν οι εν λόγω εφαρμογές, δυσχεραίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές αρχές.

Τα συνθηματικά

Από το περιεχόμενο των απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών προκύπτει χρήση συνθηματικών λέξεων για τη συνεννόηση των μελών χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται «Από την αποκωδικοποίηση της ιδιαίτερης χρήσης της γλώσσας και αναγραμματισμών που πραγματοποιούσαν προέκυψαν τα εξής:

«Λουλούδια», «Αρβιλάκια χακί» = ναρκωτική ουσία κάνναβη

«Ψάρεμα» = νέα προμήθεια ναρκωτικής ουσίας

«Ψωμί/Ψωμιά» = κιλό/κιλά ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη

«Καφές», «Γουρουνάκια», «ψωμάκι» = Ναρκωτική ουσία

«Μπλε» = φιξάκια ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη, συσκευασμένα σε μπλε σελοφάν

«κουβάς», «πλαστικό», «Νερό», «Αφρός» = ναρκωτική ουσία κοκαΐνη

«ρίχνω κάλτσα» = αγοραπωλησία ναρκωτικής ουσίας

«ΣΑΠΟ» = αναγραμματισμός της λέξης «πόσα», αναφερόμενοι στην ποσότητα της εκάστοτε ναρκωτικής ουσίας

«Άσσος» = ένα (1) γραμμάριο ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης

«Λίτρο / μισό λίτρο» = γραμμάριο / μισό γραμμάριο, ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης

«Χρώμα μήλο» = ναρκωτική ουσία κοκαΐνη χρώματος ροζ».

Η κόκα των 700.000 ευρώ

Από την έρευνα των αρχών,εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση διακίνησε ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνης συνολικού βάρους τουλάχιστον επτά κιλών, με εκτιμώμενη αξία πώλησης υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των -700.000- ευρώ.

Μάλιστα, οπως αναφέρεται «ο αρχηγός της οργάνωσης αναφέρθηκε στην τιμή αγοράς ανά κιλό κοκαΐνης που προμηθεύτηκε, λέγοντας ότι πλήρωσε -100.000- ευρώ για τέσσερα κιλά κοκαΐνης, τιμή η οποία συνάδει με τον ενδεικτικό πίνακα τιμών ΣΟΔΝ (η τιμή αγοράς ανά κιλό κοκαΐνης κυμαίνεται από 25.000 έως 35.000 ευρώ).

Επιπλέον, από την Υπηρεσία μας εξακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση διακίνησε επιπλέον ποσότητα κοκαΐνης μέσω συγκεκριμένων ακτοπλοϊκών διαδρομών από τον Πειραιά προς τα νησιά Ρόδο και Κω, χωρίς ωστόσο να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής ποσότητα αυτής. Επισημαίνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν συχνά μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (viber, signal κλπ), δεν δύναται να εξακριβωθεί επακριβώς ο συνολικός αριθμός των μεταξύ τους συναλλαγών και της συνολικής διακινηθείσας ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, όπου εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που εξακριβώθηκαν, ένεκα των συλλήψεων των βασικών μεταφορέων και την αναπροσαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού της οργάνωσης λόγω των προαναφερθέντων συλλήψεων».

Οι ρόλοι των μελών. Οι δυο γυναίκες – φύλακες

Ρόλοι μελών εγκληματικής οργάνωσης όπως αναφέρεται ήταν οι εξής: «Ο αρχηγός της Εγκληματικής Οργάνωσης αποτελούσε τον ιθύνοντα νου της οργάνωσης, επιφορτισμένος με τον γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Είχε εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα και υποδομή, σχετικά με την διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, στέλνοντας εκ μέρους του έτερα άτομα προκειμένου να παραλάβουν τις ναρκωτικές ουσίες από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, οι οποίες διακινούνταν μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς την Ρόδο και οι οποίες παραδίδονταν στον ίδιο, για αποθήκευση, διαμοιρασμό σε διαφορετικές ποσότητες και παράδοση στα λοιπά μέλη για την περαιτέρω διακίνηση.

Είχε υπό των εντολών του τις δυο γυναίκες με τις οποίες επικοινωνούσε τηλεφωνικά, πριν οι ίδιες επιβιβαστούν στα εκάστοτε επίμαχα πλοία που εκτελούσαν δρομολόγιο από το λιμάνι της Ρόδου προς το λιμάνι του Πειραιά και αντίστροφα. Αφού κατέφθαναν στον Πειραιά επικοινωνούσε μαζί τους προκειμένου να τους δώσει οδηγίες σχετικά με την παραλαβή των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Στην συνέχεια και αφού οι ναρκωτικές ουσίες είχαν παραληφθεί, επικοινωνούσε εκ νέου μαζί τους όταν αυτές πλέον κατέφθαναν και αποβιβάζονταν στην Ρόδο, για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την παράδοση των ναρκωτικών ουσιών στον ίδιο.

Από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες του με την προκύπτει αβίαστα ότι στο πλαίσιο της «δουλειάς» ήταν ξεκάθαρη η μεταξύ τους ιεραρχική σχέση και διαβάθμιση και ότι ο «εντολέας» της όλης διαδικασίας ήταν ο Αρχηγός.

Λάμβανε υψηλότατα μέτρα αυτοπροστασίας, καθώς συνομιλούσε με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας συνθηματικά καθώς επίσης χρησιμοποιούσε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (viber, signal κλπ), εκμεταλλευόμενος την ασφάλεια που του παρείχαν οι εν λόγω εφαρμογές.

Οι συλλήψεις δυο μελών, έπαυσαν για ορισμένο χρονικό διάστημα τη δράση του, ωστόσο ο ίδιος είχε την πρόθεση και βούληση να συνεχίσει την εγκληματική του δραστηριότητα με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, καθώς αναζητούσε το κατάλληλο άτομο – επαφή το οποίο θα αναλάμβανε την διακίνηση των ναρκωτικών από τον Πειραιά προς την Ρόδο, με σκοπό την ανατροφοδότηση των διακινητών στο νησί. Ο ίδιος δεν εργαζόταν και η ενασχόλησή του με τα ναρκωτικά αποτελούσε την κύρια πηγή εισοδήματός του.

Έχει βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν και έχει συλληφθεί, μεταξύ άλλων, για διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών».

Ο τζογαδόρος επιλοχίας

Σε ο,τι έχει να κάνει με τον ρόλο του επιλοχία στη δικογραφία αναφέρεται πως «ο επιλοχίας συλληφθείς, ήταν διακινητής ναρκωτικών ουσιών της οργάνωσης. Κατά την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες – μέλη της οργάνωσης, λάμβανε ιδιαίτερα μέτρα αυτοπροστασίας αποφεύγοντας να αναφέρει ευθέως την ποσότητα και το είδος της ναρκωτικής ουσίας χρησιμοποιώντας συνθηματικά.

Ενημέρωνε απευθείας για την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών με τον οποίο διατηρούσε στενή επαφή καθώς πραγματοποιούσαν συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως εξακριβώθηκε, ο ίδιος συμμετείχε σε τυχερά παίγνια (πόκερ, ρουλέτα κ.λ.π.) ξοδεύοντας υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στο εισόδημά του ως εν ενεργεία στρατιωτικός στο νησί της Ρόδου.

Εργαζόμενος ως στρατιωτικός στο νησί της Ρόδου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ουδέποτε είχε απασχολήσει τις αρχές, η ενασχόληση του με την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών περνούσε απαρατήρητη, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της οργάνωσης».

Οι ένστολοι τοκογλύφοι την ώρα της σύλληψης είχαν πάνω τους 220.000 ευρώ σε μετρητά

Η τοκογλυφική δράση των δυο αστυνομικών αποκαλύφθηκε όταν κατά τη διάρκεια της έρευνας στις 09-07-2025, Αλβανός τους κατήγγειλε για τοκογλυφία και απάτη. Μάλιστα,μεταξύ άλλων ανέφερε ότι λόγω προβλημάτων ρευστότητας στην επιχείρησή του απευθύνθηκε στους Αστυνομικούς, εμπιστευόμενος την ιδιότητά τους, παραδίδοντάς τους επιταγές με σκοπό να λάβει άμεσα μετρητά, πλην όμως εκείνοι του παρακρατούσαν το 25% της αξίας των επιταγών ως τόκο.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δημιουργία τεχνητού χρέους, το οποίο ο Αλβανός, αδυνατούσε να αποπληρώσει. Όπως αναφέρεται «Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω ως μέσο πίεσης, τον εξώθησαν να τους εκχωρήσει το μισθωτήριο συμβόλαιο διαμερισμάτων, τα οποία είχε ανακαινίσει με προσωπική επένδυση ύψους 124.000 ευρώ, υποσχόμενοι ότι θα του επιστρέψουν το ποσό των 88.000 ευρώ, πλην όμως ουδέποτε του παρέδωσαν το συγκεκριμένο ποσό. Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να τον εξαπατήσουν και να τον αναγκάσουν να τους παραχωρήσει τη διαχείριση των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει όλη του την επένδυση και περιουσία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, από την Υπηρεσία μας, διενεργήθηκε Άρση Τραπεζικού Απορρήτου στους ανωτέρω Αστυνομικούς, στη σύζυγο του ενός άλλα και σε εταιρεία όπου είναι ομόρρυθμα μέλη με ποσοστό 50% έκαστος και διαχειριστές αυτής, από την οποία προέκυψαν ισχυρές ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων. Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε η τέλεση και έτερης πράξης τοκογλυφίας από τον ένα αστυνομικό σε βάρος ιδιώτη από τη Ρόδο, καθώς προέκυψε ότι του είχε δανείσει το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, με σκοπό να του επιστραφεί το ποσό των 60.000 ευρώ».

Αξίζει να επισημανθεί ότι κατά την έφοδο των Αδιάφθορων στην κατοχή των δυο αστυνομικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρηματικά ποσά των 130.000 και 90.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα ευρήματα

Το πρωί της 18-02-2026 πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα και τη Ρόδο, για την αναζήτηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν (σωματικές, κατ’ οίκον, οχημάτων κλπ), ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

➢ Το συνολικό χρηματικό ποσό των 327.395 ευρώ,

➢ Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34 γραμμαρίων,

➢ Ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 27,23 γραμμαρίων,

➢ Τέσσερις (4) ζυγαριές ακριβείας,

➢ Κινητά τηλέφωνα και

➢ Ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις