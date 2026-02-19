Πάτρα: Με επιτυχία η εκδήλωση κοπής πίτας του Εμπορικού Συλλόγου- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πάτρας, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων φορέων της περιοχής.

"Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλη συμμετοχή, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του εμπορικού κόσμου και τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας για την ανάπτυξη της τοπικής αγοράς. Το παρών έδωσαν εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επαγγελματίες και καταστηματάρχες" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. "Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου, Ναπολέων Μαραβέγια, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ΕΣΕΕ, Αντώνη Μέγγουλη, οι οποίοι με την παρουσία τους ανέδειξαν τη σημασία της στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Διοίκηση του Συλλόγου απηύθυνε ευχές για μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, με υγεία, πρόοδο και ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, ενώ έγινε και σύντομη αναφορά στους στόχους και τις δράσεις του επόμενου διαστήματος, με επίκεντρο την ουσιαστική υποστήριξη των επαγγελματιών.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και τίμησαν την εκδήλωση, καθώς και τους φορείς που στηρίζουν διαχρονικά το έργο του.

Η νέα χρονιά βρίσκει τον εμπορικό κόσμο πιο ενωμένο και αποφασισμένο από ποτέ. Γιατί μια δυνατή αγορά δεν χτίζεται από λίγους, αλλά από όλους... ΜΑΖΙ".