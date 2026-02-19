Πάτρα: Διαρρήξεις με... στόχο λίρες και μετρητά, στο σπίτι των δύο νεκρών αδελφών;

Με βασικό κίνητρο την πιθανότητα ύπαρξης χρηματικού ποσού, λιρών ή χρυσαφικών στο εσωτερικό της κατοικίας, άγνωστοι προχώρησαν σε δύο διαρρήξεις στο σπίτι των δύο αδελφών που είχαν βρεθεί νεκρές στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα.

Το ακίνητο επρόκειτο να σφραγιστεί την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, ενώ αστυνομικοί είχαν ήδη αλλάξει την κλειδαριά της εξώπορτας. Ωστόσο, τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, ανιψιός των δύο γυναικών κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι άγνωστοι παραβίασαν παράθυρο του σπιτιού και εισήλθαν στον χώρο. Ο ίδιος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν και τι έχει αφαιρεθεί, καθώς δεν είχε πρόσβαση στο εσωτερικό.

Πάντως, όπως ανέφερε στο MEGA, o ανιψιός τους, δεν γνωρίζει τίποτα για το ενδεχόμενο να υπηρχαν λίρες ή χρήματα στο σπίτι και όπως τονίζει το θεωρεί απίθανο.

Αστυνομικοί της Ασφάλεια Πατρών μετέβησαν στο σημείο, πραγματοποίησαν αυτοψία και επιβεβαίωσαν τα ίχνη διάρρηξης, ενώ σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο αδελφές, ηλικίας 66 και 68 ετών, είχαν εντοπιστεί νεκρές μέσα στο σπίτι τους.