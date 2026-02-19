Ιταλία: Συγκλονίζει η μητέρα του δίχρονου αγοριού μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς - «Όσο αναπνέει ελπίζω»

«Όσο αναπνέει, δεν θα τον αφήσω, δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε άλλες γνώμες», λέει η Πατρίσια, η μητέρα του δίχρονου Ντομένικο, μετά την άρνηση των γιατρών στην Ιταλία για νέα επέμβαση μετά τη μεταμόσχευση κατεστραμμένης καρδιάς στο αγοράκι.

«Οι ειδικοί αποφάσισαν να μην προχωρήσουν, οπότε δεν θα γίνει νέα μεταμόσχευση, ωστόσο, όσο ο γιος μου αναπνέει, είναι ζωντανός, οπότε δεν θα τον αφήσω», δηλώνει για την υπόθεση που συγκλονίζει την Ιταλία και όχι μόνο η Πατρίσια, με μία ψυχική δύναμη που μόνο μία μητέρα μπορεί να έχει.

Σύμφωνα με τη napoli.corriere.it, το τελευταίο 24ωρο η μητέρα πέρασε όλη την ημέρα στο νοσοκομείο «Monaldi» της Νάπολης, δίπλα στον γιο της Ντομένικο. Τον είδε από ένα τζάμι, ήταν δίπλα του, ήλπιζε μέχρι το τέλος, σε μία εναλλαγή συναισθημάτων που, σε λιγότερο από 24 ώρες, την οδήγησε από τη νέα ελπίδα για σωτηρία στην απογοήτευση, από την πιθανότητα μίας δεύτερης μεταμόσχευσης καρδιάς στη θλιβερή πραγματικότητα μίας αρνητικής γνώμης, από την αναμονή στην παραίτηση.

Προσευχήθηκε μαζί με τον καρδινάλιο Domenico Battaglia, ο οποίος ήταν δίπλα της και στο παιδί της. «Μου τηλεφώνησε ξανά το βράδυ και μου είπε ότι θα έρχεται κάθε μέρα εδώ για να προσευχηθεί μαζί μου», είπε η μητέρα.

Δυστυχώς, όμως, σύμφωνα με την ομάδα των ειδικών, ο μικρός Domenico δεν θα καταφέρει να επιβιώσει από μία νέα επέμβαση και παραμένει στη ζωή μόνο χάρη σε ένα μηχάνημα που, όμως, βλάπτει προοδευτικά τα όργανα του.

«Δεν ξέρω αν θα ζητήσουμε άλλες γνώμες. Τώρα το μυαλό μου είναι αλλού, θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου και θα το αξιολογήσουμε», είπε χθες το βράδυ, στο τέλος της πιο μακράς ημέρας ίσως από τις 23 Δεκεμβρίου.