Πάτρα: Πλήρωμα 8.000 ατόμων ετοιμάζεται για παρέλαση- Σκούρας: «Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίζουμε την ασφάλειά τους»

Το ζήτημα των υπεράριθμων πληρωμάτων επανέρχεται και φέτος στο προσκήνιο του Πατρινού Καρναβαλιού, καθώς -όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια- καταγράφονται συμμετοχές που ξεπερνούν κατά πολύ τα προβλεπόμενα όρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα πληρώματα φέρεται να αγγίζουν ακόμη και τους 8.000 συμμετέχοντες, δημιουργώντας νέα δεδομένα ως προς την οργάνωση και, κυρίως, την ασφάλεια των παρελάσεων.

Βάσει κανονισμού, κάθε πλήρωμα θα πρέπει να αριθμεί έως 300 άτομα. Ωστόσο, στην πράξη, το φαινόμενο των μαζικών συμμετοχών έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Τα συγκεκριμένα πληρώματα, όπως συνηθίζεται, τοποθετούνται στο τέλος της παρέλασης, ώστε να περιορίζεται η σύγχυση στη ροή της διοργάνωσης. Παρ’ όλα αυτά, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των συμμετεχόντων και ιδιαίτερα των ανηλίκων, δεδομένου ότι -σύμφωνα με πληροφορίες- έχει προηγηθεί εκτεταμένη προβολή και «διαφήμιση» σε σχολεία της πόλης, για την προσέλκυση μαθητών.

Το θέμα της ευθύνης σε περίπτωση συμβάντος βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για χιλιάδες συμμετέχοντες, όταν μάλιστα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών είναι ανήλικοι; Πώς διασφαλίζεται η τήρηση των βασικών κανόνων;

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας, ξεκαθαρίζει τη θέση της δημοτικής επιχείρησης, μιλώντας στο thebest.gr: «Η θέση της ΚΕΔΗΠ, με βάση τον κανονισμό, είναι συγκεκριμένη. Κάθε πλήρωμα πρέπει να έχει έως 300 άτομα, από ‘κει και πέρα έχει να κάνει με την προσωπική ευθύνη. Όταν υπάρχει ένα πλήρωμα που μαζεύει χιλιάδες άτομα, τι να πεις, ότι σου απαγορεύω να βγεις στις παρελάσεις… Για τα υπεράριθμα πληρώματα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φροντίζουμε την ασφάλειά τους και να παρελαύνουν τελευταίοι για να μην δημιουργείται σύγχυση στην παρέλαση. Νομικός ή άλλος τρόπος δεν υπάρχει, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Εμείς, βεβαίως, θέλουμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει αλλά, κακά τα ψέματα, αλλιώς ελέγχεται ένα πλήρωμα με 300 άτομα και αλλιώς με 8.000 άτομα. Αυτό που μας ενδιαφέρει και εφιστούμε την προσοχή στους επικεφαλής τους, είναι και οι ίδιοι να φροντίζουν τα πληρώματά τους για την ασφάλειά τους, για παράδειγμα να μην κάνουν χρήση βεγγαλικών».