Πατρινό Καρναβάλι 2026: Aυτή είναι η σει...

Πατρινό Καρναβάλι 2026: Aυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων

Κορυφώνεται το φετινό Πατρινό Καρναβάλι με τις παρελάσεις του τελευταίου Σαββατοκύριακου

Το Πατρινό Καρναβάλι του 2026 έχει ήδη ανεβάσει στροφές και πλησιάζει στην κορύφωσή του με τη νυχτερινή ποδαράτη του Σαββάτου και τη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής.

 

Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων έχει καταρτιστεί και είναι η ακόλουθη

