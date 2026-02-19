Καρναβαλική Ακαδημία: Μια φωτογραφία από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς- Ραντεβού στις σκάλες

Η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών προχωρά στη συνέχιση ενός νέου θεσμού που «εγκαινίασε» την περσινή χρονιά, δίνοντας και φέτος ραντεβού με τα καρναβαλικά πληρώματα της πόλης στις σκάλες της Αγίου Νικολάου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, λίγες ώρες πριν από τις μεγάλες παρελάσεις, σηματοδοτώντας πανηγυρικά την έναρξη ενός έντονα καρναβαλικού σαββατοκύριακου.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε όλα τα πληρώματα του Πατρινού Καρναβαλιού, τα οποία καλούνται να δώσουν το «παρών» φορώντας τη φετινή τους στολή, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη επετειακή ομαδική φωτογράφιση. Στόχος είναι η δημιουργία ενός εντυπωσιακού, συλλογικού στιγμιότυπου που θα αποτυπώνει τη δυναμική και τη ζωντάνια του θεσμού, αλλά και την ενότητα της καρναβαλικής κοινότητας.

Κεντρικό στοιχείο της δράσης θα αποτελέσει το μεγάλο πανό που θα «απλωθεί» κατά μήκος των σκαλιών του Αγίου Νικολάου, από το επάνω έως το κάτω μέρος, συμβολίζοντας τη σύνδεση της Άνω με την Κάτω πόλη. Μπροστά από αυτό το σκηνικό, οι καρναβαλιστές θα έχουν την ευκαιρία να ενώσουν τις φωνές και τα χρώματά τους, δημιουργώντας μια εικόνα-σύμβολο για τη φετινή διοργάνωση.

Όπως δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, «όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, επιδιώκουμε να μαζέψουμε τα καρναβαλικά πληρώματα και να φωτογραφηθούμε όλοι μαζί, λίγο πριν τις δύο παρελάσεις. Θέλουμε αυτή η εκδήλωση να αποτελέσει θεσμό για το καρναβάλι μας. Μη λείψει κανείς από αυτή την καρναβαλική φωτογραφία».

Η Καρναβαλική Ακαδημία φιλοδοξεί η συγκεκριμένη συνάντηση να καθιερωθεί ως σταθερό σημείο αναφοράς κάθε χρονιάς, λειτουργώντας ως προοίμιο των παρελάσεων και ως έναυσμα για την κορύφωση των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού. Με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, το κάλεσμα είναι σαφές, μαζική συμμετοχή, γιορτινή διάθεση και ένα κοινό στιγμιότυπο που θα μείνει στην ιστορία του θεσμού.