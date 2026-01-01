Τέλος στα παλιά αυτοκίνητα: Πότε θα αποσυρθούν

Σχέδιο για τη σταδιακή απόσυρση παλαιών οχημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθείται για τα επόμενα χρόνια, με βασικό στόχο τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων και τον εκσυγχρονισμό του στόλου αυτοκινήτων.

Η νέα ευρωπαϊκή κατεύθυνση εστιάζει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς τα γερασμένα οχήματα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης, κυρίως στα αστικά κέντρα.

Η Ελλάδα, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες με τον πιο ηλικιωμένο στόλο στην Ευρώπη – με μέση ηλικία οχημάτων τα 17,3 χρόνια – αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των αλλαγών. Η αντικατάσταση των παλαιών αυτοκινήτων θεωρείται αναγκαία, καθώς πολλά από αυτά δεν ανταποκρίνονται πλέον στα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Τα κριτήρια για την υποχρεωτική απόσυρση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόσυρση θα αφορά οχήματα που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις,

όπως:

Ακινησία: Όσα οχήματα παραμένουν εκτός κυκλοφορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα θα θεωρούνται απόβλητα και θα οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Τεχνικός έλεγχος: Οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ για δύο συνεχόμενα έτη ή απέτυχαν στον έλεγχο χωρίς να επιδιορθωθούν, θα αποσύρονται υποχρεωτικά.

Κόστος επισκευής: Αν το κόστος επισκευής σοβαρών βλαβών, όπως κινητήρα ή κιβωτίου ταχυτήτων, υπερβαίνει την αξία του οχήματος, θα προτείνεται η απόσυρσή του.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) έχει εισηγηθεί ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα, το οποίο αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και

προβλέπει:

2026: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 1.

2030: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 2.

2034: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 3.

2039: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 4.

2043: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 5.

2050: Απόσυρση οχημάτων προδιαγραφών Euro 6.

Με αυτό το χρονοδιάγραμμα, η Ε.Ε. στοχεύει στη σταδιακή εξάλειψη των πλέον ρυπογόνων οχημάτων, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση καθαρότερων τεχνολογιών και την ανανέωση του στόλου σε όλη την Ευρώπη.