Βραχνέικα: Παγίδα για μαθητές ο δρόμος στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου - ΦΩΤΟ

Ο συγκεκριμένος δρόμος στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στα Βραχνέικα, βρίσκεται εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία σε κακή κατάσταση.

Με τις πρώτες βροχοπτώσεις πλημμυρίζει, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διέλευση των πεζών.

Όπως αναφέρει αναγνώστης στο thebest.gr καθημερινά, πολλά παιδιά αναγκάζονται να περνούν από το σημείο αυτό για να μεταβούν προς και από το σχολείο τους. Τις ημέρες όμως που βρέχει, η διέλευση είναι πρακτικά αδύνατη. Έτσι, οι γονείς που έχουν τη δυνατότητα τα μεταφέρουν με τα αυτοκίνητά τους, ενώ όσοι δεν μπορούν βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Ο δρόμος βρίσκεται παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές και σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο και το σχολείο της περιοχής, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο ανησυχητική. Σύμφωνα με τον ίδιον, στο παρελθόν, μάλιστα, έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου παιδιά αναγκάστηκαν να περάσουν από τις γραμμές του τρένου για να φτάσουν στο σχολείο τους ή να επιστρέψουν στο σπίτι τους — μια ενέργεια εξαιρετικά επικίνδυνη, ιδίως όταν το τρένο βρίσκεται σε λειτουργία.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών και των κατοίκων της περιοχής. Ζητούμε την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αποκατάσταση του δρόμου και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών, ιδιαίτερα των μαθητών.