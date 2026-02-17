Καισαριανή: Συγκλονίζει ο εγγονός του εκτελεσθέντα Θρασύβουλου Καλαφατάκη - «Δεν έκανε ποτέ πίσω και δεν φοβόταν»

Με τη δική τους φωνή, τη δική τους μνήμη, τη δική τους οπτική, μίλησαν συγγενείς των 200 της Καισαριανής και αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης την «μαύρη» Πρωτομαγιά του 1944, όταν ναζιστές εκτέλεσαν τους κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο, ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους της Λακωνίας από αντιστασιακούς.

Σάλος έχει προκληθεί μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, που ανήκαν στο άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα. Συλλέκτης που είχε στην κατοχή του τις εικόνες θέλησε να τις πουλήσει στο ebay, προκαλώντας αντιδράσεις στο πανελλήνιο.

Κάποια από τα θύματα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ αρκετοί συγγενείς τους τους έχουν αναγνωρίσει και επιθυμούν οι φωτογραφίες αυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Γυναίκα, που ήταν παρούσα στην εκτέλεση των 200 αντιστασιακών, περιέγραψε μιλώντας στο Live News: «Παίζαμε σαν παιδιά εκεί, ξαφνικά είδαμε κόσμο να μαζεύεται στο άλσος γιατί είχαν μάθει ότι γίνεται η εκτέλεση, οπότε καθίσαμε και παρακολουθήσαμε. Τους είχανε βάλει σε σειρά απέναντι και ήτανε στημένοι στον τοίχο καμιά εικοσαριά.

Τους εκτελούσανε, τελείωνε αυτό και παίρνανε μετά οι άλλοι είκοσι. Δεν τους βάλανε όλους μαζί γιατί ο τοίχος δεν ήτανε μακρύς. Φωνάξανε αλλά εμείς δεν ακούσαμε. Και οι γυναίκες κλαίγανε, φωνάζανε και κλαίγανε, και εγώ σαν παιδί έλεγα αφού δεν είναι παιδιά δικά τους γιατί κλαίνε; Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σας λέω σαν τσουβάλια».