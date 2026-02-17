Οι 200 της Καισαριανής: Τα πρώτα ονόματα πίσω από τις ιστορικές φωτογραφίες

Την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που φαίνεται να αποτυπώνουν τη φρίκη της 1ης Μαΐου του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής και τις θηριωδίες των ναζιστών στην Ελλάδα αναμένεται να εξετάσουν άμεσα εμπειρογνώμονες από το Υπουργείου Πολιτισμού.

Στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έρθει σε επαφή με τον συλλέκτη που ανέβασε τις φωτογραφίες από την Καισαριανή στο ebay και τις επόμενες ημέρες θα τον επισκεφθούν στη Γάνδη, ώστε να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα, τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. Εφόσον τεκμηριωθούν η γνησιότητα και η νόμιμη προέλευση, το υπουργείο θα προχωρήσει άμεσα, μέσω της κατάλληλης νομικής οδού, στις απαραίτητες ενέργειες για την απόκτησή της.

Οι δώδεκα φωτογραφίες, απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους την Πρωτομαγιά του 1944 ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους της Λακωνίας από αντιστασιακούς.

Πρόκειται για φωτογραφίες που άνηκαν στο άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, είναι πολύ πιθανό να πρόκειται για αυθεντικό υλικό, ωστόσο θα πρέπει να προσπελαστούν μία σειρά από νομικά προβλήματα προκειμένου να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος.

Το θέμα θα εξεταστεί και από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, καθώς ο χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό Δημόσιο.

Οι πρώτες ταυτοποιήσεις

Τουλάχιστον 3 πρόσωπα φαίνεται να έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής από τις φωτογραφίες της Καισαριανής, ενώ μυστήριο αποτελεί ο άνδρας με το λευκό πουκάμισο που εμφανίζεται να περπατά αγέρωχος προς το εκτελεστικό απόσπασμα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρόκειται είτε για τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη είτε για τον Βασίλη Παπαδήμα.

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης, 30 ετών, καταγόταν από τον Πλατανιά Χανίων (γενν. 1914), ήταν γεωργός και γαλακτοκόμος, παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Σύμφωνα με τα βιογραφικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί, οργανώθηκε από νωρίς στο ΚΚΕ, διώχθηκε κατά τη δικτατορία Μεταξά, συνελήφθη το 1939 και πέρασε από φυλακές και τόπους κράτησης (Χανιά, Αβέρωφ, Ακροναυπλία, ιταλικό στρατόπεδο Λάρισας) πριν μεταφερθεί στο Χαϊδάρι. Αναφέρεται ακόμη ότι στο στρατόπεδο φρόντιζε ως μάγειρας νεότερους κρατούμενους, ενώ προς τιμήν του έχει δοθεί το όνομά του σε δρόμο στην περιοχή του Αγίου Λουκά στα Χανιά.