Ηλεία: Αποκλεισμένο το Μαζαράκι Πηνείας – Αποκόπηκε και ο δεύτερος δρόμος του χωριού

H κατολίσθηση κλιμακώνεται

Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται πλέον το Μαζαράκι Πηνείας, στον Δήμο Ήλιδας, καθώς μετά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί ο ένας κεντρικός δρόμος του χωριού τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισε και ο δεύτερος δρόμος πρόσβασης, εξαιτίας νέας κατολίσθησης που διέκοψε ολοκληρωτικά την κυκλοφορία. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τους φόβους για ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου, το οποίο από χθες είχε ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, με το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης να ξεπερνά τα 700 μέτρα από την είσοδο του οικισμού, στο τμήμα που συνδέεται με τον Πρόδρομο, έως πίσω από τον οικισμό.

Δύσκολη και δυναμική εξέλιξη του φαινομένου

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ήλιδας Κώστα Αναγνωστόπουλο, που βρίσκεται στο σημείο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το κατολισθητικό φαινόμενο εξελίσσεται με έντονη δυναμική και συνεχείς μετακινήσεις εδάφους. Μηχανήματα του Δήμου επιχειρούν να αποκαταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, την πρόσβαση, ωστόσο οι παρεμβάσεις γίνονται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Η επιδείνωση είναι καθημερινή. Ενώ αρχικά δύο κατοικίες θεωρούνταν ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, πλέον σύμφωνα με τον κ. Αναγνωστόπουλο, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε τέσσερις. Σε μία περίπτωση είχε ήδη ζητηθεί προληπτικά η απομάκρυνση οικογένειας, όμως τα νέα δεδομένα δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων. Όπως έκανε γνωστό μάλιστα μιλώντας στο ilialive.gr ο Δήμαρχος ¨Ηλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αύριο αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή ιδιώτης γεωλόγος για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης ενώ παράλληλα έχει κληθεί από τον Δήμο και το ΕΑΓΜΕ.