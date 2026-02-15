Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων

Νεότερη εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της κατολίσθησης στο βουνό του Κατακόλου, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.



Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό συνεργείο με τεχνογνωσία σε ανάλογες επιχειρήσεις έφτασε από την Αθήνα, αναλαμβάνοντας την επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου, ο οποίος εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους.

Ο ογκώδης βράχος, στο μέγεθος μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί τις προηγούμενες ημέρες, αποτέλεσμα –όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι– των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που έχουν κορέσει τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής. Μάλιστα, όπως είχε δηλωθεί, ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αύξανε την επικινδυνότητα.

Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί δέκα κατοικίες που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου θεωρείται κρίσιμη, καθώς από την επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η άρση της επικινδυνότητας για τις κατοικίες και το οδικό δίκτυο της περιοχής.

