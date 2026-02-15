Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων

Σε φάση άμεσης παρέμβασης περνά πλέον η υπόθεση του τεράστιου βράχου που αποκολλήθηκε στο βουνό του Κατακόλου και απειλεί κατοικίες και τον κεντρικό δρόμο της περιοχής, καθώς ειδικό συνεργείο από την Αθήνα βρίσκεται ήδη στο σημείο για την απομάκρυνσή του.
Νεότερη εξέλιξη σημειώνεται στην υπόθεση της κατολίσθησης στο βουνό του Κατακόλου, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες ειδικό συνεργείο με τεχνογνωσία σε ανάλογες επιχειρήσεις έφτασε από την Αθήνα, αναλαμβάνοντας την επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου, ο οποίος εκτιμάται ότι ζυγίζει περίπου 40 τόνους.
Ο ογκώδης βράχος, στο μέγεθος μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί τις προηγούμενες ημέρες, αποτέλεσμα –όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι– των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων που έχουν κορέσει τα αργιλώδη εδάφη της περιοχής. Μάλιστα, όπως είχε δηλωθεί, ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, γεγονός που αύξανε την επικινδυνότητα.
Για προληπτικούς λόγους έχουν ήδη εκκενωθεί δέκα κατοικίες που βρίσκονται σε ζώνη κινδύνου.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών και η αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν. Η επιχείρηση απομάκρυνσης του βράχου θεωρείται κρίσιμη, καθώς από την επιτυχία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η άρση της επικινδυνότητας για τις κατοικίες και το οδικό δίκτυο της περιοχής.
πηγή patrisnews.com
Αύριο η υπογραφή των συμβάσεων με Chevron-Helleniq Energy
Κρήτη: Πώς έγινε το έγκλημα με θύμα τον 67χρονο
Απαγορευτικό απόπλου – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr