Κρήτη: Στον Εισαγγελέα ο 64χρονος για τη δολοφονία του αδελφού του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του χωριού Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης , από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στην περιοχή τους χθες το βράδυ (14-2-2026).

Όπως λένε, πρόκειται για ένα φιλήσυχο χωριό στο οποίο ζουν κάποιες δεκάδες κάτοικοι όπου κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

" Άλλο να υπάρχει ένταση μεταξύ αδελφών και άλλο αυτό το κακό που έγινε", τόνισαν κάτοικοι της Μάρθας που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που σημειώθηκε στο μικρό χωριό τους.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλης Ανέθρεπτάκης ανέφερε ότι "η τοπική κοινωνία πενθεί" και πώς δεν θα υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτό που έγινε.

Τα δύο αδέλφια φέρεται να ζούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί, στο πατρικό τους σπίτι στο χωριό, χωρίς να λείπουν οι στιγμές έντασης μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, με τον 64χρονο άνδρα να επιτίθεται με μαχαίρι στον 67χρονο αδερφό του και να του προκαλεί θανατηφόρα τραύματα. Λίγο μετά το φονικό ο 64χρονος δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.