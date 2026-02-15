Πάτρα: Πήγε να κλέψει μηχανή- Τον συνέλαβαν και για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι αποπειράθηκε να αφαιρέσει σταθμευμένη

μοτοσικλέτα. Σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή και κατασχέθηκε μια συσκευασία με ναρκωτική ουσία, αναφέρει η αστυνομία.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και επικίνδυνη οδήγηση

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας διότι δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης αστυνομικού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακολουθήσουν και να τον ακινητοποιήσουν. Στη συνέχεια σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.