Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για συμπλοκές έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για συμπλοκ...

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Τρεις νεαροί ηλικίας 17, 18 και 20 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου για τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων σε συμπλοκές που σημειώθηκαν στις 4.30 χθες το πρωί έξω από δύο νυχτερινά κέντρα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Ο 17χρονος συνελήφθη επειδή μαζί με συνεργούς του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τη χρήση βίας σε δύο αλλοδαπούς ηλικίας 51 και 35 ετών σε συμπλοκή έξω από νυχτερινό κέντρο.

Λίγο αργότερα έξω από άλλο νυχτερινό κέντρο συνελήφθησαν ο 18χρονος και ο 20χρονος για τον τραυματιμό με αιχμηρών αντικειμένων 26χρονης και 38χρονου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Ειδήσεις Τώρα

Κρήτη: Πώς έγινε το έγκλημα με θύμα τον 67χρονο

Κατάκολο: Ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στο Κατάκολο για την απομάκρυνση του βράχου των 40 τόνων

Απαγορευτικό απόπλου – Δεμένα τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Αστυνομία Συλλήψεις
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7","\u0391\u03c3\u03c4\u03c5\u03bd\u03bf\u03bc\u03af\u03b1","\u03a3\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03c8\u03b5\u03b9\u03c2 "]
821178
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις