Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ισχυρές καταιγίδες, άνεμοι και αφρικανική σκόνη

Επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε το Σάββατο. Επισημαίνεται πως υπάρχουν δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την προηγούμενη επικαιροποίηση.

Πορτοκαλί προειδοποίηση

Πιο συγκεκριμένα:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται έως και το απόγευμα σήμερα Κυριακή 15-02-2026 σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας - Παξών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες

β. στην Ήπειρο έως και το απόγευμα

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως αργά το απόγευμα.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα Κυριακή στην ανατολική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

3. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά - συμπεριλαμβανομένης της Αττικής - Κυκλάδες και Εύβοια).