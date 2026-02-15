Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε ο ίδιος στους δολοφόνους του- Τρεις συλλήψεις

Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 13 ετών κι ένας 21χρονος, κάτοικοι Αλεξανδρούπολης, συνελήφθησαν για τη δολοφονία 84χρονου, επίσης κατοίκου Αλεξανδρούπολης.

Τον ηλικιωμένο άνδρα εντόπισε νεκρό χθες το απόγευμα--εντός του διαμερίσματός του στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας- συγγενικό του πρόσωπο το οποίο και κάλεσε την Αστυνομία.

Ο 84χοονος φέρεται να κατέληξε από τις περίπου 16 μαχαιριές που δέχθηκε σε θώρακα και κοιλιά και είναι πολύ πιθανό να άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στους δολοφόνους του, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης της οικίας του ενώ η εικόνα που παρουσίαζε το εσωτερικό ήταν εκείνη των κατοικιών στις οποίες έχει γίνει έρευνα για τιμαλφή και χρήματα.

Ειδικότερα, στο δελτίο τύπου της Αστυνομίας, η οποία εντός πέντε ωρών από τον εντοπισμό του νεκρού εντόπισε και συνέλαβε τους τρεις νεαρούς, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τις απογευματινές ώρες χθες (15-2-2026) εντοπίσθηκε από συγγενικό του πρόσωπο, νεκρός 84χρονος ημεδαπός εντός της οικίας του στην Αλεξανδρούπολη. Από την προανάκριση και τις συντονισμένες ενέργειες και έρευνες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης καθώς και την εξερεύνηση του χώρου τέλεσης του εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, προέκυψε ότι την 11-2-2026, τρεις ημεδαποί εισήλθαν στην οικία του 84χρονου, όπου με τη χρήση μαχαιριού τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Οι δράστες εντοπίσθηκαν άμεσα και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Από το χώρο διαπιστώθηκε η αφαίρεση ενός κινητού τηλεφώνου, τα αίτια της πράξης των τριών συλληφθέντων ερευνώνται, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών αναζητήσεων βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησαν οι δράστες».

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ενώ την προανάκριση διενεργεί η υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.