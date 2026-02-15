Νίκαια: Δύο νεαροί και μία 15χρονη κακοποίησαν σεξουαλικά 17χρονο

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης καταγγέλλει πως έπεσε ένας 17χρονος στη Νίκαια, κατονομάζοντας ως εμπλεκόμενους δύο νεαρούς ενήλικες και μια 15χρονη.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 19χρονο φίλο του στο σπίτι του στη Νίκαια. Εκεί, όπως υποστηρίζει, βρίσκονταν επίσης ένας 20χρονος και η 15χρονη σύντροφος του 19χρονου.

Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, οι δράστες αφού πρώτα τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξίδι, στη συνέχεια προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις κατά του, τραβώντας τα πάντα σε βίντεο με το κινητό τους.

Το σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στην αστυνομία και έτσι, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες για τον εντοπισμό των «3».

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 19χρονο και τον 20χρονο στη Νίκαια, και αμέσως τους πέρασαν χειροπέδες.

