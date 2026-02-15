Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο πιο καλός καρναβαλικός καιρός, φαντασία και χαμόγελα στην Παρέλαση των Μικρών- ΔΕΙΤΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΦΩΤΟ

Έκρηξη χαράς και ζωής στους δρόμους της Πάτρας για περισσότερο από 2 ώρες με το Καρναβάλι των Μικρών στην απογείωση του να διώχνει παντός είδους σύννεφα και να αλλάζει τον έντονα βροχερό καιρό που απειλούσε την Παρέλαση των Μικρών.

Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος αφού ούτε μια σταγόνα δεν θέλησε να μουσκέψει το αστείρευτο ποτάμι διασκέδασης, φαντασίας και έμπνευσης που «αναστάτωσε» την πόλη.

Η πιο ωραία Κυριακή, από αυτές που καταγράφονται ανεξίτηλα στην καρναβαλική μνήμη, από αυτές που δεν μοιάζουν με τις άλλες της χρονιάς, ήταν αυτή της 15ης Φεβρουαρίου που έκανε όλη την πόλη να χορεύει στον ρυθμό των Μικρών.

Τα παιδιά πρωταγωνιστές!

Πιστοί στο ραντεβού τους και στην ώρα έναρξης της παρέλασης στην πλατεία Ομονοίας, οι μικροί καρναβαλιστές και συνοδοί τους πλημμύρισαν τις οδούς Γούναρη, Κορίνθου και τη πλατεία Γεωργίου Α΄ μεταμορφώνοντας το κέντρο σε τόπο του εν κινήσει υπαίθριου πάρτι εντυπωσιάζοντας με την αφοπλιστική ενέργεια, την επιθυμία για ζωή, τη ζωντάνια, τον αυθορμητισμό, την εξωστρέφεια και τη δημιουργική αύρα τους.

Πάνω από 20000 καρναβαλιστές, κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής (δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές χορού, τοπικούς συλλόγους κ.α.) παρέλασαν με το παραμυθένιο δικό τους Καρναβάλι παραδίδοντας για μια ακόμη φορά μαθήματα υψηλής καρναβαλικής παιδεία. Γέλια, χρώματα, ευρηματικές εμπνεύσεις, ανεμελιά φανέρωσαν ένα Καρναβάλι γνήσιο και αυθεντικό. Με περίτεχνες αισθητικά στολές, καλλιτεχνικές και χιουμοριστικές, υπέροχα καπέλα, απέδειξαν με τον καλύτερο τρόπο την εξέχουσα, πρωτεύουσα θέση που έχει το Καρναβάλι των Μικρών στο Πατρινό Καρναβάλι.

Η παρέλαση άνοιξε με τη μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, τον Τζίτζικα σε «ξυλοπόδαρη» εκδοχή, τη Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου, την Τελάλισσα του Καρναβαλιού μας Μαρία Αγουρίδη, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ, μέλη των επιτροπών του Καρναβαλιού και τη Δημοτική Μουσική να παιανίζει αποκριάτικα τραγούδια και σκοπούς. Ακολούθως ο χείμαρρος των μικρών και μεγάλων καρναβαλιστών κατανεμημένος στις ομάδες συμμετοχής (εντός και εκτός Πατρών) με τα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών (7 από αυτά νέα στη μεγαλύτερη παραγωγή του Καρναβαλικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων τα τελευταία χρόνια) σε τακτά διαστήματα. «Καρναβαλική Πνοή», «Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια» από τους μικρούς κατασκηνωτές των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων σε Ροϊτικα, «Κυνήγι», «Αφύπνιση-Ενημέρωση», «Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία», «Ο Λογικός Άνθρωπος» από τη φετινή σοδειά, εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι, τη χιουμοριστική διάσταση με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης, έκλεψαν τις εντυπώσεις και πλαισιώθηκαν από τα παλαιότερα «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».

Άκρως συγκινητική στην κορυφή της παρέλασης η παρουσία των καρναβαλικών ομάδων των συλλόγων ΑΜΕΑ που έδωσαν ηχηρά μηνύματα και μαθήματα ζωής.

Στο τέλος της Παρέλασης το πιο γευστικό γλυκό του Πατρινού Καρναβαλιού, οι σοκολάτες γλύκανε τον κόσμο μέσω του ιστορικού έθιμου του σοκολατοπόλεμου.

Όπως αναφέρει η ΚΕΔΗΠ,στη φετινή παρέλαση η μουσική που ακούστηκε ήταν ανανεωμένη και εμπλουτισμένη αφού, εκτός των μεγάλων καρναβαλικών επιτυχιών, τα βήματα των μικρών καρναβαλοδρομέων συνόδεψαν τα νέα τραγούδια που παρουσιάστηκαν στο Παιδικό Φεστιβάλ Τραγουδιού της φετινής διοργάνωσης φωτίζοντας και την παρέλαση με έναν άλλο τρόπο.

Το Καρναβάλι των Μικρών έκανε πάταγο και είναι παντός καρναβαλικού καιρού. Ο καλύτερος καρναβαλικός καιρός με τον πιο λαμπερό ήλιο, αυτός που μόνο τα παιδιά μπορούν να υποδείξουν με το πλατύ χαμόγελο τους, επικράτησε περίτρανα. Το μέλλον τους ανήκει! Τα εμπιστευόμαστε απόλυτα για ένα αύριο γεμάτο χαρά και αισιοδοξία.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες, όλες τις υπηρεσίες και διευθύνσεις του Δήμου Πατρέων, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού που συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία της Παρέλασης.