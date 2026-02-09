Καρναβάλι των Μικρών 2026: Η σειρά παρέλασης των λιλιπούτειων καρναβαλιστών

Με γιορτινή διάθεση και πολύχρωμες παρουσίες ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η Πάτρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, καθώς το Καρναβάλι των Μικρών 2026 μπαίνει στην κορύφωσή του.

Η μεγάλη παιδική παρέλαση αναμένεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές χαράς, δημιουργίας και ξεγνοιασιάς, με εκατοντάδες μικρούς καρναβαλιστές να γεμίζουν τους δρόμους της πόλης με μουσική, στολές και χαμόγελα.

Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων ανακοινώθηκε δίνοντας το σύνθημα για μια ακόμη εντυπωσιακή καρναβαλική γιορτή.