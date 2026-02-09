Καρναβάλι των Μικρών 2026: Η σειρά παρέλασης των λιλιπούτειων καρναβαλιστών

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Με γιορτινή διάθεση και πολύχρωμες παρουσίες ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η Πάτρα την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, καθώς το Καρναβάλι των Μικρών 2026 μπαίνει στην κορύφωσή του.
Η μεγάλη παιδική παρέλαση αναμένεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές χαράς, δημιουργίας και ξεγνοιασιάς, με εκατοντάδες μικρούς καρναβαλιστές να γεμίζουν τους δρόμους της πόλης με μουσική, στολές και χαμόγελα.
Η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων ανακοινώθηκε δίνοντας το σύνθημα για μια ακόμη εντυπωσιακή καρναβαλική γιορτή.
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΙΚΡΩΝ 2026
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 ΑΡΜΑΤΑ
Ρυθμός Κίνηση – Σχολή Χορού
Συμμετοχές Α.ΜΕ.Α.
Σύλλογος “ΜΑΧΗΤΕΣ” – Εκπαίδευση & Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
Μέριμνα
Κιβωτός της Αγάπης
Ειδικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ΚΔΑΠΜΕΑ – ΚΟΜΑΙΘΩ
2 ΑΡΜΑΤΑ
Παιδικοί Σταθμοί (Π.Σ.)
Δημοτικό Βρεφοκομείο
Το Παραμύθι
Ηλιοχρώτα
Ναυτίλος
Χρυσάνθεμο
Η Χώρα των Θαυμάτων
Baby Parcking
Μικρό Γυρί
My Playschool
Αερόστατο
Το Ρόδι
Γεώρμα
Τα Πεταλουδάκια
Αγκαλίτσα
Τσαφούλια – Σχολή Χορού
2 ΑΡΜΑΤΑ
Μακρύνες
Πολιτιστικός Σύλλογος Φράγκα Αχαΐας
Δημοτικό + ΚΔΑΠ Δυτικής Αχαΐας
Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνίου
Δημοτικό Σχολείο Αλισσού
Δημοτικό Σχολείο Δρεπάνου
Δημοτικό Σχολείο Λακκόπετρας
Δημοτικό Σχολείο Φαρρών
Δημοτικό Σχολείο Καμινίων
Εκπαιδευτήρια “Μακρυγιάννη”
2 ΑΡΜΑΤΑ
Ομάδα Χοροθεάτρου – Σχολή Χορού
Δημοτικά Σχολεία (Δ.ΣΧ.)
11ο Δημοτικό
25ο Δημοτικό
Δημοτικό Σχολείο Ρίου
26ο Δημοτικό
ΚΔΑΠ “Ωμέγα”
3ο Δημοτικό Σχ. Παραλίας
ΚΔΑΠ “Έκρηξη”
Δημοτικό Σχολείο Δεμενίκων
2 ΑΡΜΑΤΑ
Σχολή Χορού Σταυροπούλου
65ο Δημοτικό + 59ο Νηπιαγωγείο
45ο Δημοτικό + 23ο Νηπιαγωγείο
64ο Δημοτικό
49ο Δημοτικό
62ο Δημοτικό + 49ο Νηπιαγωγείο
10ο Δημοτικό
Sporting Club
1ο Δημοτικό Σχ. Οβρυάς
Δημοτικό Σχολείο Κρήνης
53ο Δημοτικό + 13ο Νηπιαγωγείο
14ο Δημοτικό + 4ο Νηπιαγωγείο
2ο Δημοτικό Σχ. Παραλίας
36ο Δημοτικό + 11ο Νηπιαγωγείο
Golden Tennis
ΑΡΜΑ
Σχολή Χορού Ανδρικόπουλου Βασιλική
Συνέχεια Δημοτικών Σχολείων
2ο Δημοτικό Σχ. Οβρυάς
2ο Δημοτικό + 15ο Νηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχ. Βραχνεΐκων
1ο Δημοτικό Σχ. Παραλίας
4ο Δημοτικό – Ρούφειο
12ο Δημοτικό
16ο Δημοτικό
3ο Δημοτικό
Δημοτικό Σχ. Μιντιλογλίου
Δημοτικό Σχ. Αρσάκειο
43ο Δημοτικό
60ο Δημοτικό + 42ο Νηπιαγωγείο
Άκυρο
ΚΔΑΠ Μονόπολη
Εκπαιδευτήρια “Αναγέννηση”
46ο Δημοτικό
51ο Δημοτικό + 24ο Νηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχ. Αγ. Βασιλείου
Δημοτικό Σχ. Καστριτσίου
Δημοτικό Σχ. Καλλιθέας
Δημοτικό Σχ. – Πειραματικό
22ο Δημοτικό
ΚΔΑΠ “Ο Πλανήτης της Χαράς”
ΚΔΑΠ “Φιτάθλον”
1ο Δημοτικό + 29ο Νηπιαγωγείο
48ο Δημοτικό
ΚΔΑΠ “Κούνια Μπέλα”
Δημοτικό Σχ. Σαραβαλίου
Δημοτικό Σχ. Ροϊτίκων
7ο Δημοτικό
40ο Δημοτικό + 38ο Νηπιαγωγείο
47ο Δημοτικό + 14ο Νηπιαγωγείο
18ο Δημοτικό
6ο Δημοτικό
21ο Δημοτικό
55ο Δημοτικό
Kids Pops
56ο Δημοτικό
33ο Δημοτικό
20ο Δημοτικό
32ο Δημοτικό
35ο Δημοτικό
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ – ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr