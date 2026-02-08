Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ
(ΕΤΩΝ 61)
Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 9/2/2026 & ώρα 3:00 μ.μ.
στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών
Η μητέρα – Η κόρη – Η εγγονή
Οι ανιψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ευβοίας 184 – Πάτρα
Τηλ. επικ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΖΩΗ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖΥΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΔΕ
ΕΤΩΝ 65
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟ Α ́ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΡΙΤΣΩΝΑ ΣΤΙΣ 7 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΟΔΕ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΟΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΘΑΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΕΛΩΝΗ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.00Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΧΕΛΩΝΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΖΩΗ , ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ
ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΑΒΑΛΑ
ΕΤΩΝ 66
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΑΒΑΛΑ,ΕΛΛΗ – ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΔΙΠΛΑΡΟΥ
ΕΤΩΝ 79
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΟΒΡΥΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ,ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ,ΜΑΡΙΑ ΔΙΠΛΑΡΟΥ,ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΠΛΑΡΟΥ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΑΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε την Δευτέρα 9 -2-2026 & ώρα 4 μ. μ. από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ,ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΓΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ( χήρα ) ΙΩΑΝ. ΤΟΓΑΝΤΖΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
& ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπεγουλακίου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΦΡΟΥΛΑ ΔΩΣΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΣΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ χήρα ΣΠΥΡ. ΝΤΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11:30 Πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚNΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΤΟΥΝΗΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΙΡΙΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------
