Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΔΡΙΜΑΛΑ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας πατέρα & παππού
ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΤΩΝ: 86
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βάλμη Πηνείας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Αικατερίνη Πανταζή, Αλέξης & Γιώτα Πανταζή, Παρασκευάς & Ελένη Πανταζή, Δήμητρα & Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Κωνσταντίνα & Ιωάννης Τσαρούχας
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα & παππού
ΧΡΗΣΤΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 75
Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στα Ζησιμαίικα Αχαϊας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρομάχη & Χρήστος Παντελής, Κυριακή & Απόστολος Μπακαλάρος, Παρασκευή & Ζώης Βασιλόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Κηδεύουμε την Τρίτη 3 -2-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΝΙΚΑ, ΡΟΥΛΑ (χήρα) ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΖΩΗ & ΗΛΙΑΣ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ : ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΘΩΜΑ
(ΕΤΩΝ 54)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ:
ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΘΩΜΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2026 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΓΥΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ BERGSTROM, ΔΗΜΗΤΡΑ & FREDRIK MALM,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: THEODOR, ISABELLA, THEODOR.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-------------
