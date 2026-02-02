Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΔΡΙΜΑΛΑ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ



ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ (χήρα) ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας πατέρα & παππού

ΠΑΝΤΑΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΕΤΩΝ: 86

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βάλμη Πηνείας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης & Αικατερίνη Πανταζή, Αλέξης & Γιώτα Πανταζή, Παρασκευάς & Ελένη Πανταζή, Δήμητρα & Κωνσταντίνος Γεωργούλιας, Κωνσταντίνα & Ιωάννης Τσαρούχας

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα & παππού

ΧΡΗΣΤΟ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 75

Θανόντα κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία στα Ζησιμαίικα Αχαϊας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ανδρομάχη & Χρήστος Παντελής, Κυριακή & Απόστολος Μπακαλάρος, Παρασκευή & Ζώης Βασιλόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 73

Κηδεύουμε την Τρίτη 3 -2-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΝΤΑΝΙΚΑ, ΡΟΥΛΑ (χήρα) ΑΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΡΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΖΩΗ & ΗΛΙΑΣ, ΕΥΘΑΛΙΑ & ΗΛΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ & ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ : ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΟΡΕΣΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΘΩΜΑ

(ΕΤΩΝ 54)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 1.30 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΑΧΑΪΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ:

ΟΛΥΜΠΙΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΘΩΜΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΩΜΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

-------------