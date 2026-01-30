Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 31/1 και την Κυριακή 1/2/2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΕΡ. ΤΖΑΜΑΡΙΑ ΕΤΩΝ 77 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 이 ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 31/1/2026 & ώρα 9 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρώσσου (Βενιζέλου) Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΠΑΣΜΑΤΖΗ Συζύγου ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 62) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Μανώλης & Εύη, Άγγελος & Ίρις, Σωτήριος & Μίνα, Νικόλαος & Φωτεινή Τα αδέλφια: Ιωάννης & Ουρανία, Έλσα & Κωνσταντίνος Τα εγγόνια: Βασιλεία, Γεώργιος Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΛΑΓΓΟΥΡΑ) ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ χήρας ΔΗΜ. ΓΚΙΩΝΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑ

ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΩΝΗ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΟΝΙΚΑ & ΚΩΣΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 108, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ. 6944269704. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΎΜΕ ΤΟ ΣΆΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΌΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΏΝ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΎΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΉΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΈΝΗ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χήρας ΕΡΙΚ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 94 ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΈΛΘΕΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ & ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΤΖΑΜΑΚΟΣ,

ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΜΟΥΡΤΖΗ, ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΟΜΩΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------------

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
-----------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΑΣ (χήρας) ΠΑΝΑΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΥΚΗΣ, ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΥ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΕΥΘΥΜΙΑ (χήρα) ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στις Κάτω Βελιτσές Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, υιού, αδελφού & θείου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 49 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος, Παναγιώτης Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία Ρηγοπούλου ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασιλική{χήρα} Νικ. Πετρούτσου, {ιερέας} Αντώνιος & {πρεσβυτέρα} Παρασκευή Ρηγοπούλου, Δέσποινα {χήρα} Κων. Ρηγόπουλου ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Tελούμε την Κυριακή 1-2-2026 και ώρα 9.00 π.μ., Ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ΣΜΗΝΑΡΧΟΥ ε.α (Τ.Υ.Μ.) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΑΝΤΗ ΕΤΩΝ: 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Αδαμαντία Τριάντη Κωνσταντίνος & Μαρία Τριάντη Παναγιώτης & Ευανθία Τριάντη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
-----------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑNΔΡΕΑ ΠΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΧΗΡΑ ΔΗΜ.) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
--------------
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡΙΑΚΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΧΗΡ. ΚΩΝ. ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ {ΕΤΩΝ 79} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡ. ΑΛΕΞ. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ ΚΟΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΝΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΧΟΙΝΑ - ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΙΡΗ, ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 105 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΡΩΝΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
---------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝ Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΕΤΩΝ 74 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΠΥΡΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεύκας 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ “ΣΑΜΙΩΤΗ” Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2016 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Σταροχωρίου Δ. Ερυμάνθου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ - ΕΤΩΝ 66 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΣ, ΑΛΕΚΑ & ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΕΛΕΝΗ & ΜΩΧΑΜΕΤ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΣΠΗΛΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΩΡΑ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΧΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 31-1-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 70 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου εις Άγιο Βασίλειο Ρίου Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΤΣΑΠΑΛΟΥ ΕΤΩΝ 94 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΑΠΑΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΝΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΠΑΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜΑΞΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΒΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΟΦΙΑ & ΛΑΜΠΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 65 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΟΥΛΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΣΗΦ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ: ΙΩΑΝΝΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΙΑΣΩΝΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΡΡΕΝ (Αβάπτιστο), ΙΟΥΛΙΑ, ΑΡΡΕΝ (Αβάπτιστο) ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 1-2-2026 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (χήρας) ΝΙΚ. ΡΟΥΒΑΛΗ ΕΤΩΝ 86 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΒΑΛΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ & ΜΟΝΙΚΑ ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΦΑΙΔΡΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΏΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΌ ΝΑΌ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΎΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΩΝ/ΝΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΌΛΟΥΣ ΌΣΟΥΣ ΤΙΜΟΎΝ ΤΗ ΜΝΉΜΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΈΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΎΝ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΘΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΡΙΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------------