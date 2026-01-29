Τιμητικό βραβείο στον Ίθαν Χοκ για τη συνολική του προσφορά από το 41ο Φεστιβάλ Σάντα Μπάρμπαρα

Συνεχίζεται η εξαιρετική σεζόν για τον 55χρονο Αμερικανό ηθοποιό Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke), ο οποίος αυτές τις μέρες βρέθηκε στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα. Ο ταλαντούχος Χοκ πρόκειται να λάβει ακόμα μία τιμητική διάκριση.

Πιο συγκεκριμένα ο υποψήφιος, φέτος για το βραβείο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία "Blue Moon", ηθοποιός θα λάβει το Βραβείο American Riviera τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο του 41ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF) στην Καλιφόρνια, το οποίο θα διεξαχθεί 4 με 14 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Χοκ που ξεκίνησε την καριέρα του στα τέλη του '80 από την ταινία "Ο Κύκλος των Χαμένων ποιητών", θα παραλάβει το βραβείο στις 6 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας δια ζώσης συζήτησης που θα ανατρέξει στην αξιοσημείωτη καριέρα του, η οποία κορυφώνεται με την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ που είχε προβληθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου το 2025.

Στο φιλμ ο Χοκ παραδίδει μία από τις πιο μεταμορφωτικές ερμηνείες του υποδυόμενος τον Lorenz Hart, γεγονός που του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου και την πέμπτη (5η) του συνολικά στην καριέρα του.

Το "Blue Moon" του Οσκαρικού δημιουργού Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ, με τον οποίο ο Χοκ έχει επανειλημμένα συνεργαστεί στο παρελθόν, όπως διαβάσαμε, περιστρέφεται μεν γύρω από την περσόνα του Λόρεντζ Χαρτ (Ίθαν Χοκ), θρυλικού στιχουργού επιτυχιών όπως το ομώνυμο τραγούδι με τον τίτλο, αλλά και εμβληματικών μουσικών παραστάσεων της δεκαετίας του ‘20 και του ‘30, και δεν πρόκειται για μία τυπική βιογραφία. Η πλοκή εξελίσσεται σχεδόν αποκλειστικά σε ένα μπαρ, εκεί όπου ο ήρωας καταφεύγει έπειτα από την πρεμιέρα του κλασικού μιούζικαλ "Oklahoma!", το οποίο έχει ανεβάσει δίχως εκείνον ο σταθερός συνεργάτης του Ρίτσαρντ Ρότζερς (Άντριου Σκοτ). Σύντομα ο τελευταίος θα κάνει την εμφάνισή του στο ίδιο μέρος, μαζί με φίλους και συνεργάτες, για να γιορτάσουν το πετυχημένο ανέβασμα του έργου. Τότε, βεβαίως, θα αρχίσουν οι τριβές, αλλά και η απεγνωσμένη απόπειρα του Λόρεντζ Χαρτ να τα βρει ξανά με τον φίλο του.

Η ταινία για την ώρα είναι άγνωστο αν θα προβληθεί στις Ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες.

*Στο μεταξύ ο βετεράνος ηθοποιός Εντ Χάρις (Ed Harris) που μαζί με τον Ίθαν Χοκ ήταν στην εκδήλωση μνήμης για τον ιδρυτή του Σάντανς, Ρόμπερτ Ρέντφορντ την περασμένη Παρασκευή 23/1 όπου ο Χάρις μάλιστα τιμήθηκε με το Robert Redford Luminary Award, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόσφατη επιτυχία της συζύγου του, της ηθοποιού Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), η οποία εξασφάλισε μια ιστορική υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερου Β' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία τρόμου "Weapons" που είδαμε και στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο του φετινού Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Sundance, ο 75χρονος ηθοποιός Εντ Χάρις-Ed Harris δήλωσε με υπερηφάνεια στο Associated Press: «Είμαι ο σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».

Σημειώνεται ότι η Έιμι Μάντιγκαν εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της ως «Gladys», μιας εκκεντρικής γυναίκας με υπερφυσικές δυνάμεις, στην ταινία τρόμου «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger) και μάλιστα πολλοί στην αρχή δεν την κατάλαβαν όπως ήταν με την ξανθή περούκα και το έντονο μακιγιάζ που έφερνε σε κλόουν. Η υποψηφιότητά της που ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026, αποτελεί την επιστροφή της στα Όσκαρ μετά από 40 χρόνια - ένα σπάνιο ρεκόρ για τα χρονικά του θεσμού.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ