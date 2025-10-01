Ίθαν Χοκ: "Ο Ρέντφορντ ήταν ένας από τους ήρωες μου"

Ο 54χρονος Αμερικανός ηθοποιός Ethan Hawke - Ίθαν Χοκ ήταν μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών που αποχαιρέτισαν με εγκάρδια λόγια τον προσφάτως εκλιπόντα Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο Χοκ όπως είδαμε στο theblast.com & στο σάιτ του entertainment weekly, μίλησε για τον Ρέντφορντ, στην δημοφιλή εκπομπή "Jimmy Kimmel Live!" και αποκάλυψε πόσο θαύμαζε και εξακολουθεί να θαυμάζει τον Ρέντφορντ αλλά και πως έμεινε εμβρόντητος - 'stunned' από την όλη παρουσία και προσωπικότητα του "ογκόλιθου" του Αμερικανικού σινεμά Robert Redford όταν είχε πάει σε οντισιόν ταινίας του.

Συγκεκριμένα ο Χοκ αποκάλεσε τον εκλιπόντα ηθοποιό και δημιουργό του Φεστιβάλ Σάντανς, ως "έναν από τους ήρωες της ζωής μου" ενώ αναφέρθηκε στην οντισιόν που είχε πάει για να πάρει ένα ρόλο στη λυρική ταινία "A River Runs Through It-Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας" που ετοίμαζε ο Ρέντφορντ το 1992 και όπου εν τέλει είχαν παίξει ο Μπραντ Πιτ και ο Γκρεγκ Σέφερ, μία ταινία που γυρίστηκε στη Μοντάνα, βασισμένη στο βιβλίο του Νόρμαν ΜακΛιν, που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας (Φιλίπ Ρουσελό).

'Με πόνεσε το ότι δεν κατάφερα να πάρω το ρόλο', αποκάλυψε ο Ίθαν Χοκ, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του που τον πρωτοείδαμε πιτσιρικά στην ταινία "Ο Κύκλος των Χαμένων ποιητών" το '89.

Ο Χοκ μιλώντας στο σώου του Τζίμι Κίμελ είπε πως ο Redford ήταν ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που χρησιμοποιούσε τη "δύναμη" και το "χάρισμα" του για να βοηθά άλλους καλλιτέχνες.

Ο Ethan Hawke μπορεί να μην πήρε τότε το ρόλο στην οντισιόν-audition για το "A River Runs Through It" καθώς ήταν πολύ τρακαρισμένος, ωστόσο έμελλε να συναντηθεί στο μέλλον με τον Ρέντφορντ στο Σάντανς.

Αυτή την περίοδο ο Χοκ ερμηνεύει έναν δημοσιογράφο στη μίνι σειρά "The Lowdown" (προβάλλεται στο FX και στο Hulu).