Ίθαν Χοκ: "Ο Ρέντφορντ ήταν ένας από τους ήρωες μου"

Καλεσμένος στο σώου του Τζίμι Κίμελ, ο 54χρονος Χοκ αναφέρθηκε και στην άτυχη οντισιόν που είχε κάνει για την ταινία του Ρέντφορντ, "A River Runs Through It" το '92
Ο 54χρονος Αμερικανός ηθοποιός Ethan Hawke - Ίθαν Χοκ ήταν μεταξύ των πολλών καλλιτεχνών που αποχαιρέτισαν με εγκάρδια λόγια τον προσφάτως εκλιπόντα Αμερικανό ηθοποιό, σκηνοθέτη και παραγωγό Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ο Χοκ όπως είδαμε στο theblast.com & στο σάιτ του entertainment weekly, μίλησε για τον Ρέντφορντ, στην δημοφιλή εκπομπή "Jimmy Kimmel Live!" και αποκάλυψε πόσο θαύμαζε και εξακολουθεί να θαυμάζει τον Ρέντφορντ αλλά και πως έμεινε εμβρόντητος - 'stunned' από την όλη παρουσία και προσωπικότητα του "ογκόλιθου" του Αμερικανικού σινεμά Robert Redford όταν είχε πάει σε οντισιόν ταινίας του.
Συγκεκριμένα ο Χοκ αποκάλεσε τον εκλιπόντα ηθοποιό και δημιουργό του Φεστιβάλ Σάντανς, ως "έναν από τους ήρωες της ζωής μου" ενώ αναφέρθηκε στην οντισιόν που είχε πάει για να πάρει ένα ρόλο στη λυρική ταινία "A River Runs Through It-Το Ποτάμι κυλά ανάμεσα μας" που ετοίμαζε ο Ρέντφορντ το 1992 και όπου εν τέλει είχαν παίξει ο Μπραντ Πιτ και ο Γκρεγκ Σέφερ, μία ταινία που γυρίστηκε στη Μοντάνα, βασισμένη στο βιβλίο του Νόρμαν ΜακΛιν, που κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας (Φιλίπ Ρουσελό).
'Με πόνεσε το ότι δεν κατάφερα να πάρω το ρόλο', αποκάλυψε ο Ίθαν Χοκ, ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του που τον πρωτοείδαμε πιτσιρικά στην ταινία "Ο Κύκλος των Χαμένων ποιητών" το '89.
Ο Χοκ μιλώντας στο σώου του Τζίμι Κίμελ είπε πως ο Redford ήταν ένας άνθρωπος και καλλιτέχνης που χρησιμοποιούσε τη "δύναμη" και το "χάρισμα" του για να βοηθά άλλους καλλιτέχνες.
Ο Ethan Hawke μπορεί να μην πήρε τότε το ρόλο στην οντισιόν-audition για το "A River Runs Through It" καθώς ήταν πολύ τρακαρισμένος, ωστόσο έμελλε να συναντηθεί στο μέλλον με τον Ρέντφορντ στο Σάντανς.
Αυτή την περίοδο ο Χοκ ερμηνεύει έναν δημοσιογράφο στη μίνι σειρά "The Lowdown" (προβάλλεται στο FX και στο Hulu).
Αναφορικά με την άτυχη οντισιόν ο Χοκ θυμήθηκε το άγχος του να αποστηθίσει και να θυμάται τη σελίδα με τα λόγια που θα έλεγε μπροστά στον Ρέντφορντ. “Μπήκα στο δωμάτιο, ο Ρέντφορντ με χαιρέτισε δια χειραψίας και μου είπε ‘Γεια σου Ethan, άκουσα πως είσαι από το Austin’. Γνώριζε το όνομα μου και από που καταγόμουν, ειλικρινά με εξέπληξε”, ανέφερε ο Ίθαν Χοκ και συνέχισε λέγοντας:
"Το γραφείο του Redford ήταν διακοσμημένο με memorabilia από μεγάλες ταινίες του όπως Butch Cassidy and the Sundance Kid, Downhill Racer, The Candidate, and Jeremiah Johnson. Κι αυτό μεγάλωσε το άγχος μου. Ρωτώντας με αν ήμουν έτοιμος, του απάντησα ‘για να είμαι ειλικρινής, δεν σας κρύβω ότι είμαι τρακαρισμένος συναντώντας σας (I’m starstruck) και νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να αναπνεύσω καλά. Θα σας παρακαλούσα να είχα 60 δευτερόλεπτα να βγω από το δωμάτιο και να επιστρέψω και θα είμαι έτοιμος’".
Όπως αποκάλυψε ο Hawke, ο Redford τον παρότρυνε να φύγει και να έρθει την επόμενη μέρα αλλά ο Χοκ επέμενε πως δεν είχε κοιμηθεί καλά το προηγούμενο βράδυ προετοιμαζόμενος για την οντισιόν και πως καλύτερα τώρα να δοκίμαζε το ρόλο. encouraged him to “come back tomorrow” and read instead. “I don’t want to come back tomorrow — dude I didn’t sleep all
Τελικά πήγε την επόμενη μέρα, “Έκανα την ακρόαση και ο Ρέντφορντ ήταν cool. Με κοίταξε και μου είπε ‘το ξέρεις πως είμαι ηθοποιός και πάντα δίνω στους ηθοποιούς μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναπροσπαθήσουν αλλά νομίζω πως εσύ τη χαράμισες.
Πιστεύω θα έχεις μία μεγάλη καριέρα στο μέλλον, είσαι αρκετά νέος για το ρόλο αλλά ήταν ευχαρίστηση μου που σε συνάντησα και σε γνώρισα’."
Ο Ίθαν Χοκ στο νέο του εγχείρημα με τίτλο "The Lowdown" που ξεκίνησε μόλις να προβάλλεται.
Ο Ίθαν Χοκ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ στο Φεστιβάλ Σάντανς στη Γιούτα τον Ιανουάριο του 2020. Η φωτ. έχει Credit:Rich Polk/Getty.
